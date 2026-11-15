Γυναίκα έπεσε στη θάλασσα στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, ανασύρθηκε από το Λιμενικό
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Θάλασσα

Γυναίκα έπεσε στη θάλασσα στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, ανασύρθηκε από το Λιμενικό

Η 45χρονη δήλωσε πως έχασε την ισορροπίας της και έπεσε

Γυναίκα έπεσε στη θάλασσα στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, ανασύρθηκε από το Λιμενικό
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Στα νερά του Θερμαϊκού Κόλπου έπεσε το μεσημέρι μια 45χρονη γυναίκα, ενώ κινούνταν μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης.

Η Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε για το περιστατικό και άμεσα στήθηκε επιχείρηση από ξηράς και περιπολικό σκάφος, όπου εντοπίστηκε και ανασύρθηκε η γυναίκα από τη θάλασσα με τη χρήση κυκλικού σωσιβίου.

Η 45χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ», για περαιτέρω ιατρική παρακολούθηση, ενώ σύμφωνα με δήλωση της η πτώση της στη θάλασσα οφειλόταν σε απώλεια της ισορροπίας της. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.
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