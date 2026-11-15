Από τη συντήρηση της θέρμανσης μέχρι τις μονώσεις, τα στοιχεία του Douleutaras.gr αποκαλύπτουν, πώς αλλάζουν οι ανάγκες των νοικοκυριών, πότε κορυφώνονται τα αιτήματα και ποιες διαφορές καταγράφονται ανάμεσα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο πίεσης του ενεργειακού κόστους.
Γυναίκα έπεσε στη θάλασσα στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, ανασύρθηκε από το Λιμενικό
Γυναίκα έπεσε στη θάλασσα στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, ανασύρθηκε από το Λιμενικό
Η 45χρονη δήλωσε πως έχασε την ισορροπίας της και έπεσε
Στα νερά του Θερμαϊκού Κόλπου έπεσε το μεσημέρι μια 45χρονη γυναίκα, ενώ κινούνταν μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης.
Η Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε για το περιστατικό και άμεσα στήθηκε επιχείρηση από ξηράς και περιπολικό σκάφος, όπου εντοπίστηκε και ανασύρθηκε η γυναίκα από τη θάλασσα με τη χρήση κυκλικού σωσιβίου.
Η 45χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ», για περαιτέρω ιατρική παρακολούθηση, ενώ σύμφωνα με δήλωση της η πτώση της στη θάλασσα οφειλόταν σε απώλεια της ισορροπίας της. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.
Η Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε για το περιστατικό και άμεσα στήθηκε επιχείρηση από ξηράς και περιπολικό σκάφος, όπου εντοπίστηκε και ανασύρθηκε η γυναίκα από τη θάλασσα με τη χρήση κυκλικού σωσιβίου.
Η 45χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ», για περαιτέρω ιατρική παρακολούθηση, ενώ σύμφωνα με δήλωση της η πτώση της στη θάλασσα οφειλόταν σε απώλεια της ισορροπίας της. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.
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