Από τη συντήρηση της θέρμανσης μέχρι τις μονώσεις, τα στοιχεία του Douleutaras.gr αποκαλύπτουν, πώς αλλάζουν οι ανάγκες των νοικοκυριών, πότε κορυφώνονται τα αιτήματα και ποιες διαφορές καταγράφονται ανάμεσα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο πίεσης του ενεργειακού κόστους.
Τζόκερ 15/11/26: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Τζόκερ 15/11/26: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε η σημερινή κλήρωση
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή (15/11), η κλήρωση του Τζόκερ που μοίραζε 1.000.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.
Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση Τζόκερ για το 1.000.000 ευρώ, σήμερα, είναι: 5, 6, 14, 37, 39 και αριθμός Τζόκερ το 2.
Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση Τζόκερ για το 1.000.000 ευρώ, σήμερα, είναι: 5, 6, 14, 37, 39 και αριθμός Τζόκερ το 2.
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