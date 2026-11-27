Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος, μία σερβιτόρα και πέντε πελάτες – Κατασχέθηκαν 15 ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 1.150 ευρώ





Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος, ο οποίος ενεργούσε για λογαριασμό της ιδιοκτήτριας εταιρείας, μία υπάλληλος που εργαζόταν ως σερβιτόρα και πέντε πελάτες. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο νόμιμος εκπρόσωπος του καταστήματος.















Ο ίδιος είχε επιτρέψει στους πέντε πελάτες να παίζουν τα παράνομα τυχερά παιχνίδια, ενώ, όπως διαπιστώθηκε, η σερβιτόρα του καταστήματος διευκόλυνε τη συμμετοχή τους.



Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ «Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, εντοπίστηκε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Θεσσαλονίκη, εντός του οποίου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια.



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Ειδικότερα, μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνεται ο προσωρινά υπεύθυνος, ο οποίος ενεργούσε για λογαριασμό ιδιοκτήτριας εταιρείας, υπάλληλος – σερβιτόρα, καθώς και -5- πελάτες του καταστήματος, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά τη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων.



Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι ο προσωρινά υπεύθυνος είχε εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία -15- ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι οποίοι ήταν συνδεδεμένοι μεταξύ τους μέσω κεντρικού υπολογιστή (server). Σε πέντε από αυτούς εμφανίζονταν ηλεκτρονικά φρουτάκια με σχηματισμό τρίλιζας και δυνατότητα πονταρίσματος.



Μάλιστα, ο προσωρινά υπεύθυνος άλλαζε την εικόνα που προβαλλόταν στις οθόνες, προκειμένου να αποκρύψει την παράνομη δραστηριότητα από τους ελέγχους.



Κατάστημα στο οποίο διεξάγονταν παράνομα τυχερά παιχνίδια εντόπισαν στη Θεσσαλονίκη αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, προχωρώντας στη σύλληψη επτά ατόμων το απόγευμα της Πέμπτης (26/11).Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος, ο οποίος ενεργούσε για λογαριασμό της ιδιοκτήτριας εταιρείας, μία υπάλληλος που εργαζόταν ως σερβιτόρα και πέντε πελάτες. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο νόμιμος εκπρόσωπος του καταστήματος.Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων διαπίστωσαν ότι στο κατάστημα είχαν εγκατασταθεί και λειτουργούσαν 15 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συνδεδεμένοι μεταξύ τους μέσω ενός κεντρικού υπολογιστή (server).Στις οθόνες πέντε από αυτούς εμφανίζονταν ηλεκτρονικά «φρουτάκια» με σχηματισμό τρίλιζας και δυνατότητα πονταρίσματος. Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος άλλαζε την εικόνα που εμφανιζόταν στις οθόνες των υπολογιστών, προκειμένου να κρύψει την παράνομη δραστηριότητα από τους ελέγχους.Ο ίδιος είχε επιτρέψει στους πέντε πελάτες να παίζουν τα παράνομα τυχερά παιχνίδια, ενώ, όπως διαπιστώθηκε, η σερβιτόρα του καταστήματος διευκόλυνε τη συμμετοχή τους.«Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, εντοπίστηκε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Θεσσαλονίκη, εντός του οποίου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια.Για την υπόθεση συνελήφθησαν χθες το απόγευμα, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, -7- άτομα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιγνίων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο νόμιμος εκπρόσωπος του καταστήματος.Ειδικότερα, μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνεται ο προσωρινά υπεύθυνος, ο οποίος ενεργούσε για λογαριασμό ιδιοκτήτριας εταιρείας, υπάλληλος – σερβιτόρα, καθώς και -5- πελάτες του καταστήματος, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά τη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων.Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι ο προσωρινά υπεύθυνος είχε εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία -15- ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι οποίοι ήταν συνδεδεμένοι μεταξύ τους μέσω κεντρικού υπολογιστή (server). Σε πέντε από αυτούς εμφανίζονταν ηλεκτρονικά φρουτάκια με σχηματισμό τρίλιζας και δυνατότητα πονταρίσματος.Μάλιστα, ο προσωρινά υπεύθυνος άλλαζε την εικόνα που προβαλλόταν στις οθόνες, προκειμένου να αποκρύψει την παράνομη δραστηριότητα από τους ελέγχους.

Παράλληλα, είχε επιτρέψει σε πέντε πελάτες του καταστήματος να συμμετέχουν στα παράνομα τυχερά παίγνια, ενώ διαπιστώθηκε ότι υπάλληλος του καταστήματος, η οποία εργαζόταν ως σερβιτόρα, διευκόλυνε τη συμμετοχή τους.



Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους χώρους του καταστήματος, καθώς και σε σωματικές έρευνες των συλληφθέντων, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:



-15- πλήρεις ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

κεντρική μονάδα υπολογιστή, που λειτουργούσε ως κεντρική μονάδα ελέγχου και διαχείρισης (server) και

το χρηματικό ποσό των -1.150- ευρώ.

Ο προσωρινά υπεύθυνος και η υπάλληλος οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι -5- πελάτες αφέθηκαν ελεύθεροι κατόπιν προφορικής εντολής του αρμόδιου Εισαγγελέα.»