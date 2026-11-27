Πλημμύρες στην Αιτωλοακαρνανία, 112 στο Μεσολόγγι: Πού θα πέσει η περισσότερη βροχή, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Πλημμύρες στην Αιτωλοακαρνανία, 112 στο Μεσολόγγι: Πού θα πέσει η περισσότερη βροχή, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στο Νεοχώρι Μεσολογγίου η Πυροσβεστική απεγκλώβισε από αυτοκίνητο δύο άτομα - Ισχυρή καταιγίδα, συνοδευόμενη από έντονη χαλαζόπτωση, εκδηλώθηκε και στο Αργοστόλι - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν, σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ
Σε ισχύ είναι το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με βροχές, χαλαζοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα να εκδηλώνονται σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Προβλήματα έχουν προκληθεί σε Αιτωλικό, Λεσίνι και Πεντάλοφο Αιτωλοακαρνανίας ενώ στο Νεοχώρι Μεσολογγίου η Πυροσβεστική απεγκλώβισε από αυτοκίνητο δύο άτομα.
Στο Αιτωλικό, η πλημμύρα έχει πλήξει πολλά σημεία της περιοχής, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα νερά έχουν εισέλθει μέσα σε σπίτια, σύμφωνα με το sinidisi.gr. Προβλήματα καταγράφονται και στο Λεσίνι, όπου τμήμα του χωριού έχει ήδη πλημμυρίσει, με κατοίκους να αναφέρουν ότι δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους λόγω των νερών, όπως αναφέρει το aixmi-news.gr. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην Πεντάλοφο, όπου νερά εισήλθαν σε κατοικίες. Στο σημείο μετέβη η Πυροσβεστική, πραγματοποιώντας εργασίες άντλησης υδάτων.
Βίντεο από το Λεσίνι:
Το μεσημέρι της Παρασκευής (27/11) πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού στο Νεοχώρι Μεσολογγίου, εν μέσω της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους λόγω συσσώρευσης υδάτων στο οδόστρωμα. Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τους δύο άνδρες και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.
Βίντεο από το Νεοχώρι:
Βίντεο από το Αιτωλικό:
Υπενθυμίζεται ότι στις 14:45 εστάλη μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους του δήμου Μεσολογγίου, λόγω της έντονης βροχόπτωσης, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.
Το μεσημέρι της Παρασκευής (27/11), ισχυρή καταιγίδα, συνοδευόμενη από έντονη χαλαζόπτωση, εκδηλώθηκε στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς.
Στο Αιτωλικό, η πλημμύρα έχει πλήξει πολλά σημεία της περιοχής, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα νερά έχουν εισέλθει μέσα σε σπίτια, σύμφωνα με το sinidisi.gr. Προβλήματα καταγράφονται και στο Λεσίνι, όπου τμήμα του χωριού έχει ήδη πλημμυρίσει, με κατοίκους να αναφέρουν ότι δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους λόγω των νερών, όπως αναφέρει το aixmi-news.gr. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην Πεντάλοφο, όπου νερά εισήλθαν σε κατοικίες. Στο σημείο μετέβη η Πυροσβεστική, πραγματοποιώντας εργασίες άντλησης υδάτων.
Βίντεο από το Λεσίνι:
Το μεσημέρι της Παρασκευής (27/11) πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού στο Νεοχώρι Μεσολογγίου, εν μέσω της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους λόγω συσσώρευσης υδάτων στο οδόστρωμα. Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τους δύο άνδρες και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.
Βίντεο από το Νεοχώρι:
Βίντεο από το Αιτωλικό:
Υπενθυμίζεται ότι στις 14:45 εστάλη μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους του δήμου Μεσολογγίου, λόγω της έντονης βροχόπτωσης, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.
Το μεσημέρι της Παρασκευής (27/11), ισχυρή καταιγίδα, συνοδευόμενη από έντονη χαλαζόπτωση, εκδηλώθηκε στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς.
Όπως έγραψε νωρίτερα το protothema.gr, ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εικόνα που παρουσιάζουν τα δύο μεγάλα προγνωστικά μοντέλα, το ευρωπαϊκό ECMWF και το γερμανικό ICON, για τα αθροιστικά ύψη βροχής που αναμένονται στη χώρα μας μέχρι το τέλος της Κυριακής.
Οι 10 περιοχές που θα ρίξει την περισσότερη βροχή
Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, στο επίκεντρο των ισχυρών βροχοπτώσεων βρίσκονται:
- Η Ήπειρος
- Η δυτική Στερεά Ελλάδα, με έμφαση στην Αιτωλοακαρνανία και την Ευρυτανία
- Η Θεσσαλία, κυρίως τα ορεινά και ανατολικά τμήματά της
- Η κεντρική και ανατολική Στερεά Ελλάδα, καθώς και περιοχές της Εύβοιας
- Τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Πελοποννήσου
- Περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης
Σε αρκετές από αυτές τις περιοχές τα αθροιστικά ύψη βροχής ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100-150 χιλιοστά, ενώ σε ορεινές περιοχές της δυτικής Ελλάδας οι προγνωστικές τιμές τοπικά υπερβαίνουν ακόμη και τα 200 χιλιοστά.
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις περιοχές όπου οι βροχοπτώσεις θα παρουσιάσουν μεγάλη διάρκεια και επαναλαμβανόμενη ένταση, καθώς ο κορεσμός του εδάφους μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων.
Kαι τα δύο μοντέλα, ICON και ECMWF, δίνουν σημαντικά ύψη βροχής και στην Αττική, με ορισμένες διαφοροποιήσεις στην κατανομή τους.
Αττική: Η Αττική βρίσκεται μέσα στη ζώνη αξιόλογου υετού και χρειάζεται προσοχή για ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες. Το μεγαλύτερο προγνωστικό σήμα εντοπίζεται στα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού.
Με βάση τους χάρτες:
- Δυτική Αττική (Μέγαρα, Ελευσίνα, Μάνδρα): 60-100 mm, τοπικά ενδεχομένως περισσότερα.
- Βόρεια Αττική (Πάρνηθα, Διόνυσος, Ωρωπός): 70-100 mm, με πιθανότητα μεγαλύτερων ποσών στα ορεινά.
- Κέντρο Αθήνας: περίπου 40-70 mm.
- Ανατολική Αττική (Γέρακας, Παλλήνη, Ραφήνα, Μαραθώνας): περίπου 50-80 mm.
- Νότια προάστια και παραλιακή ζώνη: περίπου 40-70 mm.
Δείτε φωτογραφίες από την Αιτωλοακαρνανία:
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