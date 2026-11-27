Ήρεμη χαρακτηρίζει την κατάσταση ο Κύπριος υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, παρά τις προηγούμενες τουρκικές αντιδράσεις για τις έρευνες της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου





Την παρουσία του πλοίου στην κυπριακή ΑΟΖ επιβεβαίωσε σήμερα, ο Κύπριος υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής η κατάσταση στην περιοχή είναι ήρεμη.







Όπως ανέφερε, το ερευνητικό σκάφος βρίσκεται σήμερα εντός της κυπριακής ΑΟΖ και η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς να επιδιώκεται η δημιουργία έντασης. Ο κ. Πάλμας εξέφρασε αισιοδοξία ότι οι εργασίες θα εξελιχθούν ομαλά.



Οι τουρκικές αντιδράσεις Η παρουσία του «Abeille Marengo» στην κυπριακή ΑΟΖ αποτελεί εξέλιξη στην πορεία των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση, οι οποίες επανεκκίνησαν στις 10 Νοεμβρίου, όταν το γαλλικό πλοίο απέπλευσε από το Ηράκλειο της Κρήτης.







Η Άγκυρα είχε υποστηρίξει ότι μέρος των ερευνών διεξάγεται σε περιοχές που θεωρεί ότι ανήκουν στην τουρκική υφαλοκρηπίδα και είχε επιχειρήσει να παρουσιάσει τις σχετικές δραστηριότητες ως πραγματοποιούμενες με τη συγκατάθεσή της.



Η Αθήνα απέρριψε τους τουρκικούς ισχυρισμούς, διευκρινίζοντας ότι οι ελληνικές και κυπριακές αρχές είναι οι αρμόδιες για την αδειοδότηση των συγκεκριμένων εργασιών στις περιοχές δικαιοδοσίας τους.



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Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο του 2024 οι έρευνες του ιταλικού σκάφους «Ievoli Relume» στην περιοχή της Κάσου είχαν προκαλέσει ένταση, μετά την παρουσία τουρκικών πολεμικών πλοίων.



Η σημασία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ο



Η ηλεκτρική διασύνδεση έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση περίπου €657 εκατ. και αποσκοπεί στον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου, η οποία παραμένει το μοναδικό κράτος μέλος της ΕΕ χωρίς ηλεκτρική διασύνδεση με το ευρωπαϊκό δίκτυο.



Στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου βρίσκεται πλέον το γαλλικό ερευνητικό σκάφος « Abeille Marengo », το οποίο πραγματοποιεί έρευνες βυθού για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου , GSΙ.Την παρουσία του πλοίου στην κυπριακή ΑΟΖ επιβεβαίωσε σήμερα, ο Κύπριος υπουργός Άμυνας,, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής η κατάσταση στην περιοχή είναι ήρεμη.Ο Κύπριος υπουργός Άμυνας υπογράμμισε ότι πρόκειται για έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, το οποίο υλοποιείται μεταξύ δύο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδας και της Κύπρου , με τη συμμετοχή γαλλικών εταιρειών.Όπως ανέφερε, το ερευνητικό σκάφος βρίσκεται σήμερα εντός της κυπριακής ΑΟΖ και η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς να επιδιώκεται η δημιουργία έντασης. Ο κ. Πάλμας εξέφρασε αισιοδοξία ότι οι εργασίες θα εξελιχθούν ομαλά.Η παρουσία του «Abeille Marengo» στην κυπριακή ΑΟΖ αποτελεί εξέλιξη στην πορεία των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση, οι οποίες επανεκκίνησαν στις 10 Νοεμβρίου, όταν το γαλλικό πλοίο απέπλευσε από το Ηράκλειο της Κρήτης.Οι έρευνες πραγματοποιούνται σε μια θαλάσσια περιοχή, όπου η Τουρκία έχει επιχειρήσει να αμφισβητήσει τις αρμοδιότητες της Ελλάδας και της Κύπρου, εκδίδοντας δικές της NAVTEX.Η Άγκυρα είχε υποστηρίξει ότι μέρος των ερευνών διεξάγεται σε περιοχές που θεωρεί ότι ανήκουν στην τουρκική υφαλοκρηπίδα και είχε επιχειρήσει να παρουσιάσει τις σχετικές δραστηριότητες ως πραγματοποιούμενες με τη συγκατάθεσή της.Η Αθήνα απέρριψε τους τουρκικούς ισχυρισμούς, διευκρινίζοντας ότι οι ελληνικές και κυπριακές αρχές είναι οι αρμόδιες για την αδειοδότηση των συγκεκριμένων εργασιών στις περιοχές δικαιοδοσίας τους.Αντίστοιχα, η Λευκωσία εξέδωσε δική της αντι-NAVTEX, επισημαίνοντας ότι οι έρευνες εντός της κυπριακής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας πραγματοποιούνται βάσει άδειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο του 2024 οι έρευνες του ιταλικού σκάφους «Ievoli Relume» στην περιοχή της Κάσου είχαν προκαλέσει ένταση, μετά την παρουσία τουρκικών πολεμικών πλοίων. GSI αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση , καθώς προβλέπει τη σύνδεση των ηλεκτρικών δικτύων Κρήτης και Κύπρου μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου μήκους περίπου 900 χιλιομέτρων.Η ηλεκτρική διασύνδεση έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση περίπου €657 εκατ. και αποσκοπεί στον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου, η οποία παραμένει το μοναδικό κράτος μέλος της ΕΕ χωρίς ηλεκτρική διασύνδεση με το ευρωπαϊκό δίκτυο.

Οι έρευνες του γαλλικού σκάφους αποσκοπούν στη συλλογή πρόσθετων δεδομένων για τη μορφολογία του βυθού, ώστε να ολοκληρωθεί ο λεπτομερής τεχνικός σχεδιασμός της διαδρομής του καλωδίου.



Η σημερινή παρουσία του «Abeille Marengo» στην κυπριακή ΑΟΖ δείχνει ότι οι προγραμματισμένες δραστηριότητες συνεχίζονται, παρά τις προηγούμενες τουρκικές αντιδράσεις. Ωστόσο, οι διαβεβαιώσεις του Κύπριου υπουργού Άμυνας αφορούν την παρούσα κατάσταση στην περιοχή και δεν σημαίνουν ότι έχουν αρθεί οι διαφωνίες με την Τουρκία για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες στην Ανατολική Μεσόγειο.