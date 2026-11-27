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Βυθίστηκε αλιευτικό στο λιμάνι της Καβάλας
Βυθίστηκε αλιευτικό στο λιμάνι της Καβάλας
Από το συμβάν δεν προκλήθηκε τραυματισμός, δεν αναφέρθηκε ζημία σε περιουσία τρίτων και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση
Ένα ελλιμενισμένο αλιευτικό σκάφος βυθίστηκε στον λιμένα Νέας Περάμου Παγγαίου Καβάλας.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Καβάλας ενώ αμέσως ενημερώθηκε και ο ιδιοκτήτης του σκάφους, ο οποίος πρόκειται να μεριμνήσει για την ανέλκυσή του στην ξηρά.
Από το συμβάν δεν προκλήθηκε τραυματισμός, δεν αναφέρθηκε ζημία σε περιουσία τρίτων και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Καβάλας ενώ αμέσως ενημερώθηκε και ο ιδιοκτήτης του σκάφους, ο οποίος πρόκειται να μεριμνήσει για την ανέλκυσή του στην ξηρά.
Από το συμβάν δεν προκλήθηκε τραυματισμός, δεν αναφέρθηκε ζημία σε περιουσία τρίτων και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.
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