Νεκρός 62χρονος κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Νεκρός Φυλακές Αγίου Στεφάνου

Νεκρός 62χρονος κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

Έρευνες για τα αίτια θανάτου

Νεκρός 62χρονος κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου
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Ένας κρατούμενος εντοπίστηκε νεκρός στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, προκαλώντας κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα 62 ετών, ενώ τα αίτια του θανάτου του παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Μέχρι στιγμής, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 62χρονος παραμένουν άγνωστες, καθώς και τα ακριβή αίτια του θανάτου του, τα οποία αναμένεται να προσδιοριστούν από τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.
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