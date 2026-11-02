Σάμος: Απεγκλωβίστηκαν 6 μαθητές γυμνασίου από σχολικό λεωφορείο μετά από κατολισθήσεις
ΕΛΛΑΔΑ
Σάμος Απεγκλωβισμός Πυροσβεστική Μαθητές Σχολικό λεωφορείο Κατολισθήσεις

Σάμος: Απεγκλωβίστηκαν 6 μαθητές γυμνασίου από σχολικό λεωφορείο μετά από κατολισθήσεις

Όλοι οι μαθητές είναι καλά στην υγεία τους - Κινητοποιήθηκαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα

Σάμος: Απεγκλωβίστηκαν 6 μαθητές γυμνασίου από σχολικό λεωφορείο μετά από κατολισθήσεις
Στον απεγκλωβισμό 6 μαθητών γυμνασίου που επέβαιναν σε σχολικό λεωφορείο που είχε ακινητοποιηθεί λόγω κατολισθήσεων στον Μαραθόκαμπο Σάμου προχώρησαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική το όχημα όπου επέβαιναν οι έξι μαθητές εγκλωβίστηκε λόγω κατολισθήσεων που είχαν προηγηθεί στην περιοχή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσέγγισαν το ακινητοποιημένο όχημα και μετέφεραν τους μαθητές αρχικά σε ασφαλές σημείο. Στη συνέχεια, με πυροσβεστικά οχήματα, τους μετέφεραν στις οικίες τους. Η παροχή βοήθειας ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα και στο σημείο κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, όλοι οι μαθητές είναι καλά στην υγεία τους.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης