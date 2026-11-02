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Σάμος: Απεγκλωβίστηκαν 6 μαθητές γυμνασίου από σχολικό λεωφορείο μετά από κατολισθήσεις
Σάμος: Απεγκλωβίστηκαν 6 μαθητές γυμνασίου από σχολικό λεωφορείο μετά από κατολισθήσεις
Όλοι οι μαθητές είναι καλά στην υγεία τους - Κινητοποιήθηκαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα
Στον απεγκλωβισμό 6 μαθητών γυμνασίου που επέβαιναν σε σχολικό λεωφορείο που είχε ακινητοποιηθεί λόγω κατολισθήσεων στον Μαραθόκαμπο Σάμου προχώρησαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική το όχημα όπου επέβαιναν οι έξι μαθητές εγκλωβίστηκε λόγω κατολισθήσεων που είχαν προηγηθεί στην περιοχή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσέγγισαν το ακινητοποιημένο όχημα και μετέφεραν τους μαθητές αρχικά σε ασφαλές σημείο. Στη συνέχεια, με πυροσβεστικά οχήματα, τους μετέφεραν στις οικίες τους. Η παροχή βοήθειας ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα και στο σημείο κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα.
Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, όλοι οι μαθητές είναι καλά στην υγεία τους.
Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική το όχημα όπου επέβαιναν οι έξι μαθητές εγκλωβίστηκε λόγω κατολισθήσεων που είχαν προηγηθεί στην περιοχή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσέγγισαν το ακινητοποιημένο όχημα και μετέφεραν τους μαθητές αρχικά σε ασφαλές σημείο. Στη συνέχεια, με πυροσβεστικά οχήματα, τους μετέφεραν στις οικίες τους. Η παροχή βοήθειας ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα και στο σημείο κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα.
Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, όλοι οι μαθητές είναι καλά στην υγεία τους.
Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκαν 6 μαθητές και παραδόθηκαν στους οικείους τους, λόγω κατολισθήσεων στο οδόστρωμα, στην περιοχή Μαραθόκαμπος, στο νησί της Σάμου. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 2, 2026
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