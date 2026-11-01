Θερμοκήπια με κάνναβη εντοπίστηκαν στην Ηλεία, κατασχέθηκαν 50 κιλά και 102 δενδρύλλια

Θερμοκήπια μεεντοπίστηκαν στην Ηλεία, ενώ κατασχέθηκαν 50 κιλά της ναρκωτικής ουσίας. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας άνδρας, κατηγορούμενος για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών.Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, άνδρες του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας εντόπισαν τον κατηγορούμενο σε αγροτεμάχιο, όπου διαπιστώθηκε ότι καλλιεργούσε τα δενδρύλλια ινδικής κάνναβης μέσα σε δύο θερμοκήπια, ενώ σε γειτονική αποθήκη έκρυβε τις ποσότητες ναρκωτικών και ζυγαριά.Οι αστυνομικοί βρήκαν έπειτα από έρευνα 50 κιλά και 30 γραμμάρια ακατέργαστης αποξηραμένης κάνναβης και φυτικών αποσπασμάτων της ναρκωτικής ουσίας, 102 δενδρύλλια κάνναβης και μία ζυγαριά ακριβείας.Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ενώ το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, συνεχίζει τις έρευνες για την υπόθεση.