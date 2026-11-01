Θερμοκήπια με κάνναβη εντοπίστηκαν στην Ηλεία, κατασχέθηκαν 50 κιλά και 102 δενδρύλλια
ΕΛΛΑΔΑ
Δενδρύλια κάνναβης Κάνναβη

Θερμοκήπια με κάνναβη εντοπίστηκαν στην Ηλεία, κατασχέθηκαν 50 κιλά και 102 δενδρύλλια

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας άνδρας

Θερμοκήπια με κάνναβη εντοπίστηκαν στην Ηλεία, κατασχέθηκαν 50 κιλά και 102 δενδρύλλια
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Θερμοκήπια με κάνναβη εντοπίστηκαν στην Ηλεία, ενώ κατασχέθηκαν 50 κιλά της ναρκωτικής ουσίας. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας άνδρας, κατηγορούμενος για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, άνδρες του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας εντόπισαν τον κατηγορούμενο σε αγροτεμάχιο, όπου διαπιστώθηκε ότι καλλιεργούσε τα δενδρύλλια ινδικής κάνναβης μέσα σε δύο θερμοκήπια, ενώ σε γειτονική αποθήκη έκρυβε τις ποσότητες ναρκωτικών και ζυγαριά.

Θερμοκήπια με κάνναβη εντοπίστηκαν στην Ηλεία, κατασχέθηκαν 50 κιλά και 102 δενδρύλλια
Θερμοκήπια με κάνναβη εντοπίστηκαν στην Ηλεία, κατασχέθηκαν 50 κιλά και 102 δενδρύλλια


Οι αστυνομικοί βρήκαν έπειτα από έρευνα 50 κιλά και 30 γραμμάρια ακατέργαστης αποξηραμένης κάνναβης και φυτικών αποσπασμάτων της ναρκωτικής ουσίας, 102 δενδρύλλια κάνναβης και μία ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ενώ το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, συνεχίζει τις έρευνες για την υπόθεση.
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