Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μεγάλο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Πειραιά και Αττική Οδό
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους Κηφισός Αττική Οδός

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μεγάλο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Πειραιά και Αττική Οδό

Αυξημένη κίνηση σε αρκετούς οδικούς άξονες της Αττικής

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μεγάλο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Πειραιά και Αττική Οδό
Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν και σήμερα, Πέμπτη, οι οδηγοί στους δρόμους του λεκανοπεδίου Αττικής. 

Μεγάλη επιβάρυνση παρουσιάζει η κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισού, κυρίως στο τμήμα από τα Σεπόλια προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου οι οδηγοί αντιμετωπίζουν εκτεταμένες καθυστερήσεις.

Προβλήματα στην κυκλοφορία παρατηρούνται και στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, καθώς και στη Δραπετσώνα. Επιβράδυνση καταγράφεται επίσης σε τμήματα του οδικού δικτύου προς το Μοσχάτο και την Καλλιθέα.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους


Αυξημένη κίνηση στο κέντρο και στα βόρεια προάστια

Επιβαρυμένη είναι η εικόνα και σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας, όπου η κυκλοφορία παρουσιάζει κατά τόπους επιβράδυνση.

Παράλληλα, αυξημένη ροή οχημάτων καταγράφεται σε τμήματα των βορείων προαστίων, με δυσκολίες στις μετακινήσεις προς το Μαρούσι και το Χαλάνδρι.

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο.

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