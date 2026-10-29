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Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μεγάλο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Πειραιά και Αττική Οδό
Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μεγάλο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Πειραιά και Αττική Οδό
Αυξημένη κίνηση σε αρκετούς οδικούς άξονες της Αττικής
Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν και σήμερα, Πέμπτη, οι οδηγοί στους δρόμους του λεκανοπεδίου Αττικής.
Μεγάλη επιβάρυνση παρουσιάζει η κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισού, κυρίως στο τμήμα από τα Σεπόλια προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου οι οδηγοί αντιμετωπίζουν εκτεταμένες καθυστερήσεις.
Προβλήματα στην κυκλοφορία παρατηρούνται και στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, καθώς και στη Δραπετσώνα. Επιβράδυνση καταγράφεται επίσης σε τμήματα του οδικού δικτύου προς το Μοσχάτο και την Καλλιθέα.
Παράλληλα, αυξημένη ροή οχημάτων καταγράφεται σε τμήματα των βορείων προαστίων, με δυσκολίες στις μετακινήσεις προς το Μαρούσι και το Χαλάνδρι.
Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο.
Μεγάλη επιβάρυνση παρουσιάζει η κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισού, κυρίως στο τμήμα από τα Σεπόλια προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου οι οδηγοί αντιμετωπίζουν εκτεταμένες καθυστερήσεις.
Προβλήματα στην κυκλοφορία παρατηρούνται και στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, καθώς και στη Δραπετσώνα. Επιβράδυνση καταγράφεται επίσης σε τμήματα του οδικού δικτύου προς το Μοσχάτο και την Καλλιθέα.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Αυξημένη κίνηση στο κέντρο και στα βόρεια προάστιαΕπιβαρυμένη είναι η εικόνα και σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας, όπου η κυκλοφορία παρουσιάζει κατά τόπους επιβράδυνση.
Παράλληλα, αυξημένη ροή οχημάτων καταγράφεται σε τμήματα των βορείων προαστίων, με δυσκολίες στις μετακινήσεις προς το Μαρούσι και το Χαλάνδρι.
Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο.
Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 29, 2026
άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας, 15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:
10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,
20΄-25΄από Μαραθώνος έως Κηφισίας,
20΄-25΄ στην Περιφ. Υμηττού από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας. https://t.co/satA8tBF8L
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