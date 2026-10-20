Η πρωτοβουλία του WHEN και της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας περνά στην επόμενη φάση της, προσφέροντας τρίμηνη εξατομικευμένη καθοδήγηση σε 20 γυναίκες επιχειρηματίες του κλάδου HORECA.
Νεκρός ο επιχειρηματίας που αρνούνταν βενζίνη σε οδηγούς χωρίς κράνος
Νεκρός ο επιχειρηματίας που αρνούνταν βενζίνη σε οδηγούς χωρίς κράνος
Ο επιχειρηματίας είχε ξεκινήσει στην Κίσσαμο την πρωτοβουλία άρνησης ανεφοδιασμού δικύκλων χωρίς κράνος, μετά τον θάνατο ενός 16χρονου.
UPD:
Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου 2026, στον κόμβο του Πλατανιά, στα Χανιά. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο επιχειρηματίας συγκρούστηκε με βαν, στο οποίο επέβαιναν και τρία παιδιά.
UPD:
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