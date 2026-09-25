Ποιος θα πληρώσει για τα κατεστραμμένα αυτοκίνητα στην Πλάκα;
ΕΛΛΑΔΑ
Έκρηξη Πλάκα Αθήνα

Ποιος θα πληρώσει για τα κατεστραμμένα αυτοκίνητα στην Πλάκα;

Η ισχυρή έκρηξη στην οδό Λυσικράτους προκάλεσε σοβαρές ζημιές και σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Ποιος όμως πληρώνει τον λογαριασμό; Η ασφαλιστική του αυτοκινήτου, ο ιδιοκτήτης του κτιρίου ή το κράτος;

Ποιος θα πληρώσει για τα κατεστραμμένα αυτοκίνητα στην Πλάκα;
UPD:

Η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου σε παλιό κτίριο στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο κτίσμα, ενώ θραύσματα έπεσαν σε σταθμευμένα αυτοκίνητα προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν γίνει γνωστές τις πρώτες ώρες μετά το συμβάν, δεν είχε αναφερθεί θάνατος, ενώ υπήρξαν τραυματισμοί και απεγκλωβισμοί. Τα ακριβή αίτια της έκρηξης...



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