Η McLaren που διαλύθηκε στη Γλυφάδα ξαναζεί - Ποιος την αγόρασε;
ΕΛΛΑΔΑ

Η McLaren που διαλύθηκε στη Γλυφάδα ξαναζεί - Ποιος την αγόρασε;

Η McLaren 600LT που είχε προκαλέσει αίσθηση τον περασμένο Μάρτιο μετά το σοβαρό τροχαίο στη Γλυφάδα όχι μόνο δεν κατέληξε για ανταλλακτικά, αλλά επέστρεψε και πάλι σε λειτουργική κατάσταση.

Η McLaren που διαλύθηκε στη Γλυφάδα ξαναζεί - Ποιος την αγόρασε;
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Νέος ιδιοκτήτης της είναι ο Mat Armstrong, ένας από τους γνωστότερους δημιουργούς περιεχομένου στον χώρο των ανακατασκευών ακριβών και τρακαρισμένων αυτοκινήτων, με περισσότερους από επτά εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube.

Ο Armstrong αποκάλυψε στις 9 Αυγούστου το συγκεκριμένο project, με στόχο να επαναφέρει τη McLaren στον δρόμο μέσα σε μόλις μία εβδομάδα. Τελικά χρειάστηκαν εννέα ημέρες, με την όλη διαδικασία να καταγράφεται από την αρχή μέχρι το τέλος στο κανάλι του.


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