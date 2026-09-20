60χρονος στον Ομαλό εγκλωβίστηκε στο ΙΧ του και σκοτώθηκε όταν το όχημα κατακρημνίστηκε στο Ξυλόσκαλο
60χρονος στον Ομαλό εγκλωβίστηκε στο ΙΧ του και σκοτώθηκε όταν το όχημα κατακρημνίστηκε στο Ξυλόσκαλο
Ο άνδρας είχε μείνει μέσα στο αυτοκίνητο για να πάρει προσωπικά του αντικείμενα, όταν το όχημα κατρακύλησε σε δύσβατο σημείο μπροστά στα μάτια της παρέας του
Τραγικό τέλος είχε η βραδινή έξοδος ενός 60χρονου άνδρα στον Ομαλό Χανίων, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του κατακρημνίστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στην περιοχή Ξυλόσκαλο.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας σοκ στην παρέα του άτυχου άνδρα, που βρισκόταν μαζί του και είδε το όχημα να χάνεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 60χρονος είχε φτάσει στην περιοχή μαζί με φίλους του και είχαν σταθμεύσει το αυτοκίνητο. Τα υπόλοιπα μέλη της παρέας κατέβηκαν από το όχημα και περίμεναν τον άνδρα να τους ακολουθήσει.
Ο ίδιος παρέμεινε για λίγο ακόμη μέσα στο ΙΧ, καθώς φέρεται να αναζητούσε προσωπικά του αντικείμενα. Την ώρα εκείνη, όμως, το αυτοκίνητο άρχισε να κινείται και, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, κατέληξε σε δύσβατο σημείο στην περιοχή.
Η πτώση σημειώθηκε μπροστά στα μάτια των φίλων του, οι οποίοι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν και αμέσως ειδοποίησαν τις αρχές.
Οι πυροσβέστες κατάφεραν να φτάσουν στο σημείο όπου είχε καταλήξει το αυτοκίνητο και να απεγκλωβίσουν τον άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του.
Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο 60χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
Ο άτυχος άνδρας ήταν κάτοικος Λάκκων Χανίων, ενώ κατά τη θερινή περίοδο φέρεται να είχε μεταβεί στο Ξυλόσκαλο για εργασία.
Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το σταθμευμένο όχημα κατέληξε στο κενό, καθώς και τι προηγήθηκε της τραγικής πτώσης.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας σοκ στην παρέα του άτυχου άνδρα, που βρισκόταν μαζί του και είδε το όχημα να χάνεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 60χρονος είχε φτάσει στην περιοχή μαζί με φίλους του και είχαν σταθμεύσει το αυτοκίνητο. Τα υπόλοιπα μέλη της παρέας κατέβηκαν από το όχημα και περίμεναν τον άνδρα να τους ακολουθήσει.
Ο ίδιος παρέμεινε για λίγο ακόμη μέσα στο ΙΧ, καθώς φέρεται να αναζητούσε προσωπικά του αντικείμενα. Την ώρα εκείνη, όμως, το αυτοκίνητο άρχισε να κινείται και, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, κατέληξε σε δύσβατο σημείο στην περιοχή.
Η πτώση σημειώθηκε μπροστά στα μάτια των φίλων του, οι οποίοι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν και αμέσως ειδοποίησαν τις αρχές.
Μεγάλη επιχείρηση για την ανάσυρσή τουΣτο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις από τον Πλατανιά, ενώ κινητοποιήθηκε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την επιχείρηση προσέγγισης του οχήματος και ανάσυρσης του 60χρονου.
Οι πυροσβέστες κατάφεραν να φτάσουν στο σημείο όπου είχε καταλήξει το αυτοκίνητο και να απεγκλωβίσουν τον άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του.
Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο 60χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
Ο άτυχος άνδρας ήταν κάτοικος Λάκκων Χανίων, ενώ κατά τη θερινή περίοδο φέρεται να είχε μεταβεί στο Ξυλόσκαλο για εργασία.
Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το σταθμευμένο όχημα κατέληξε στο κενό, καθώς και τι προηγήθηκε της τραγικής πτώσης.
πηγή: neakriti
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