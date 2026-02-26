Ρούλα Πισπιρίγκου: Υπέβαλε αίτημα να περάσει από επιτροπή πιστοποίησης αναπηρίας, «υπάρχει σκέψη και για κατ' οίκον έκτιση» λέει η δικηγόρος της
«Το αυτοάνοσο με το οποίο έχει διαγνωστεί την έχει οδηγήσει σε ακινησία και έχει ζητήματα σταθερότητας. Είναι ημέρες που δεν μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι της» είπε η δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου.
Αίτημα να περάσει από επιτροπή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας προκειμένου να διαπιστωθεί το ποσοστό αναπηρίας της καθώς νοσεί από ερυθρηματώδη λύκο έχει υποβάλει η Ρούλα Πισπιρίγκου, όπως είπε στον ΑΝΤ1 η δικηγόρος της, λίγες ημέρες μετά την εικόνα της πελάτισσας της να χρησιμοποιεί μπαστούνι για να περπατήσει.
Σύμφωνα με την κυρία Πανταζή «συνήθως το ποσοστό που αξιολογείται ως σημαντικό και οδηγεί σε τυχόν αποφυλάκιση είναι στο 70%».
«Η εικόνα της κυρίας Πισπιρίγκου αποδεικνύει ότι τα προβλήματα υγείας είναι και σοβαρά και υπαρκτά. Το αυτοάνοσο με το οποίο έχει διαγνωστεί την έχει οδηγήσει σε ακινησία και έχει ζητήματα σταθερότητας. Είναι ημέρες που δεν μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι της» είπε η δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου.
«Περιμένουμε τα αποτελέσματα της επιτροπής για να προβούμε σε νομικές ενέργειες ώστε αν το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο κρίνει, να συνεχίσει την κράτησή της σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που θα χρίζει κατάλληλης θεραπείας. Υπάρχει σκέψη για κατ'οίκον έκτιση θα δούμε αν προβλέπεται για τη δίκη της περίπτωση».
Σύμφωνα με την κυρία Πανταζή «η Ρούλα Πισπιρίγκου δεν έχει στο νου της τη λογική της αποφυλάκισης αλλά να είναι σε θέση να υπερασπιστεί τη μνήμη των παιδιών της»
