Η μεγαλύτερη motorsport εμπειρία έρχεται στο “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens” στις 3 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Η μεγαλύτερη motorsport εμπειρία έρχεται στο “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens” στις 3 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ

Ο Mika Häkkinen ξανά πίσω από το τιμόνι, το showcar της McLaren και η θρυλική McLaren MP4/6 του Ayrton Senna σε ένα live showrun – Πώς θα ζήσετε από κοντά αυτή την μοναδική εμπειρία

Η μεγαλύτερη motorsport εμπειρία έρχεται στο “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens” στις 3 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ
Η Αθήνα ετοιμάζεται να ντυθεί στα χρώματα της McLaren Racing. Στις 3 Οκτωβρίου, το ΟΑΚΑ μετατρέπεται για πρώτη φορά σε σημείο συνάντησης για τους φίλους της ταχύτητας, φιλοξενώντας το “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens”, μια ξεχωριστή γιορτή του μηχανοκίνητου αθλητισμού που φέρνει το ελληνικό κοινό πιο κοντά από ποτέ στον συναρπαστικό κόσμο του motorsport.

Στο επίκεντρο της δράσης θα βρίσκονται το showcar MCL60 της McLaren και η ιστορική McLaren MP4/6 του Ayrton Senna που θα τρέξουν live μπροστά στο ελληνικό κοινό, σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ.

Επιπλέον, οι fans θα έχουν τη χαρά να δουν ξανά πίσω από το τιμόνι τον δύο φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή Mika Häkkinen, ο οποίος κατέκτησε τους τίτλους του με τη McLaren. Παράλληλα, κορυφαίες προσωπικότητες του motorsport, σπάνια showcars, ένα δυναμικό fan zone γεμάτο δραστηριότητες και αποκλειστικές εμπειρίες για τους επισκέπτες συνθέτουν ένα event διεθνών προδιαγραφών, σχεδιασμένο να συναρπάσει τόσο τους φανατικούς φίλους των αγώνων όσο και όσους θέλουν να ζήσουν από κοντά τη μαγεία της McLaren Racing.

Πώς θα διεκδικήσετε τη θέση σας

Όσοι επιθυμούν να ζήσουν από κοντά το “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens” μπορούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό μέσω των καταστημάτων της Allwyn ή του allwyn.gr και να διεκδικήσουν μία θέση στο κορυφαίο motorsport event της χρονιάς.

Ορισμένοι τυχεροί, μάλιστα, θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν hot laps από τη θέση του συνοδηγού με το Allwyn McLaren Supercar, να επισκεφθούν τo γκαράζ της ομάδας και να γνωρίσουν από κοντά μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου motorsport.

Το “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens”, στις 3 Οκτωβρίου, δεν θα είναι απλώς ένα event. Θα είναι μια εμπειρία ζωής. Εσύ θα λείπεις;

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