Στέλιος Κυμπουρόπουλος για Μαζωνάκη: Η γνωριμία σε μοναστήρι και η τελευταία τους συνάντηση τον Μάρτιο στα γενέθλια του τραγουδιστή
Στέλιος Κυμπουρόπουλος για Μαζωνάκη: Η γνωριμία σε μοναστήρι και η τελευταία τους συνάντηση τον Μάρτιο στα γενέθλια του τραγουδιστή
Ο πρώην ευρωβουλευτής θυμήθηκε τη γνωριμία τους και αποκάλυψε μια προσωπική στιγμή από την τελευταία τους συνάντηση, την οποία χαρακτήρισε δείγμα «ανθρωπισμού και κατανόησης»
Μια προσωπική ιστορία από τη γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη επέλεξε να μοιραστεί ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή.
Ο πρώην ευρωβουλευτής, μέσα από ανάρτησή του, γύρισε αρκετά χρόνια πίσω, όταν οι δυο τους είχαν γνωριστεί σε ένα μοναστήρι το οποίο επισκέπτονταν και οι δύο. Όπως διευκρινίζει, η γνωριμία αυτή δεν εξελίχθηκε σε στενή φιλία, ωστόσο είχε από τότε σχηματίσει μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα για τον χαρακτήρα του τραγουδιστή.
«Είχα την τύχη να τον γνωρίσω σε ένα μοναστήρι που πηγαίναμε και οι 2 πριν χρόνια. Όχι, δεν ήμασταν φίλοι μετά από τότε. Αλλά εύκολα μπορούσες να διακρίνεις την ανοιχτοσύνη που είχε προς τον άνθρωπο», έγραψε.
Ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος αναφέρθηκε όμως και σε μία πολύ πιο πρόσφατη συνάντησή τους, τον περασμένο Μάρτιο, όταν είχε βρεθεί στα γενέθλια του Γιώργου Μαζωνάκη.
Εκεί, όπως περιγράφει, συνέβη κάτι φαινομενικά μικρό, το οποίο όμως για τον ίδιο είχε ιδιαίτερη σημασία.
«Όταν με είδε ήρθε κοντά μου και έκανε κάτι που άνθρωποι που γνωρίζω ακόμα και χρόνια δεν το σκέφτονται», αναφέρει.
Λόγω της έντασης της μουσικής στον χώρο, η φωνή του Στέλιου Κυμπουρόπουλου δεν ακουγόταν εύκολα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, αντιλαμβανόμενος τη δυσκολία, πλησίασε ακόμη περισσότερο και έφερε το αυτί του κοντά στο στόμα του, προκειμένου να μπορέσει να τον ακούσει.
Μια απλή κίνηση, η οποία για τον πρώην ευρωβουλευτή είχε πολύ μεγαλύτερη σημασία από όσο ίσως φαινόταν.
«Για εμένα αυτό δηλώνει ανθρωπισμό και κατανόηση», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν ειπωθεί και γραφτεί πολλά για τον Γιώργο Μαζωνάκη, επιλέγει ωστόσο να κρατήσει από τη δική του εμπειρία μαζί του αυτή τη μικρή προσωπική στιγμή, θεωρώντας την χαρακτηριστική της συμπεριφοράς του απέναντι στους άλλους.
«Νομίζω έχουν γραφτεί πολλά για αυτόν τον Άνθρωπο. Το αποτύπωμά του θα μείνει χαραγμένο για πολλές γενιές», καταλήγει ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Στέλιου Κυμπορούπουλου
Ο πρώην ευρωβουλευτής, μέσα από ανάρτησή του, γύρισε αρκετά χρόνια πίσω, όταν οι δυο τους είχαν γνωριστεί σε ένα μοναστήρι το οποίο επισκέπτονταν και οι δύο. Όπως διευκρινίζει, η γνωριμία αυτή δεν εξελίχθηκε σε στενή φιλία, ωστόσο είχε από τότε σχηματίσει μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα για τον χαρακτήρα του τραγουδιστή.
«Είχα την τύχη να τον γνωρίσω σε ένα μοναστήρι που πηγαίναμε και οι 2 πριν χρόνια. Όχι, δεν ήμασταν φίλοι μετά από τότε. Αλλά εύκολα μπορούσες να διακρίνεις την ανοιχτοσύνη που είχε προς τον άνθρωπο», έγραψε.
Ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος αναφέρθηκε όμως και σε μία πολύ πιο πρόσφατη συνάντησή τους, τον περασμένο Μάρτιο, όταν είχε βρεθεί στα γενέθλια του Γιώργου Μαζωνάκη.
Εκεί, όπως περιγράφει, συνέβη κάτι φαινομενικά μικρό, το οποίο όμως για τον ίδιο είχε ιδιαίτερη σημασία.
«Όταν με είδε ήρθε κοντά μου και έκανε κάτι που άνθρωποι που γνωρίζω ακόμα και χρόνια δεν το σκέφτονται», αναφέρει.
Λόγω της έντασης της μουσικής στον χώρο, η φωνή του Στέλιου Κυμπουρόπουλου δεν ακουγόταν εύκολα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, αντιλαμβανόμενος τη δυσκολία, πλησίασε ακόμη περισσότερο και έφερε το αυτί του κοντά στο στόμα του, προκειμένου να μπορέσει να τον ακούσει.
Μια απλή κίνηση, η οποία για τον πρώην ευρωβουλευτή είχε πολύ μεγαλύτερη σημασία από όσο ίσως φαινόταν.
«Για εμένα αυτό δηλώνει ανθρωπισμό και κατανόηση», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν ειπωθεί και γραφτεί πολλά για τον Γιώργο Μαζωνάκη, επιλέγει ωστόσο να κρατήσει από τη δική του εμπειρία μαζί του αυτή τη μικρή προσωπική στιγμή, θεωρώντας την χαρακτηριστική της συμπεριφοράς του απέναντι στους άλλους.
«Νομίζω έχουν γραφτεί πολλά για αυτόν τον Άνθρωπο. Το αποτύπωμά του θα μείνει χαραγμένο για πολλές γενιές», καταλήγει ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Στέλιου Κυμπορούπουλου
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