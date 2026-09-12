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Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και άλλες περιοχές της χώρας
Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και άλλες περιοχές της χώρας
Στην κατηγορία κινδύνου 3 βρίσκονται πολλές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας – Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες και δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά
Αυξημένη είναι η προσοχή των Αρχών σήμερα, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, καθώς υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της χώρας.
Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στην κατηγορία 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο, βρίσκονται η Αττική, η Βοιωτία, η Εύβοια, η Φωκίδα, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Αχαΐα, η Ηλεία και η Μεσσηνία.
Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται τα Δωδεκάνησα, η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος και η Ικαρία, ενώ αυξημένος είναι ο κίνδυνος και σε Ηράκλειο και Λασίθι στην Κρήτη.
Υψηλή επικινδυνότητα προβλέπεται επίσης σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Ιθάκη, καθώς και σε τμήματα της Φθιώτιδας, της Αιτωλοακαρνανίας και της Αρκαδίας.
Με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα, η Πολιτική Προστασία συστήνει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο μπορεί, ακόμη και από αμέλεια, να αποτελέσει αιτία εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Μεταξύ άλλων, εφιστάται η προσοχή στο κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, αλλά και στη χρήση εργαλείων και μηχανημάτων που δημιουργούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης.
Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών και φυσικά την απόρριψη αναμμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται ότι στη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου δεν επιτρέπεται η καύση αγρών.
Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί φωτιά, θα πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με την Πυροσβεστική στον αριθμό 199 και να δώσει όσο το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες για την τοποθεσία όπου έχει εκδηλωθεί η πυρκαγιά.
Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στην κατηγορία 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο, βρίσκονται η Αττική, η Βοιωτία, η Εύβοια, η Φωκίδα, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Αχαΐα, η Ηλεία και η Μεσσηνία.
Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται τα Δωδεκάνησα, η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος και η Ικαρία, ενώ αυξημένος είναι ο κίνδυνος και σε Ηράκλειο και Λασίθι στην Κρήτη.
Υψηλή επικινδυνότητα προβλέπεται επίσης σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Ιθάκη, καθώς και σε τμήματα της Φθιώτιδας, της Αιτωλοακαρνανίας και της Αρκαδίας.
Με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα, η Πολιτική Προστασία συστήνει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο μπορεί, ακόμη και από αμέλεια, να αποτελέσει αιτία εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Μεταξύ άλλων, εφιστάται η προσοχή στο κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, αλλά και στη χρήση εργαλείων και μηχανημάτων που δημιουργούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης.
Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών και φυσικά την απόρριψη αναμμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται ότι στη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου δεν επιτρέπεται η καύση αγρών.
Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί φωτιά, θα πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με την Πυροσβεστική στον αριθμό 199 και να δώσει όσο το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες για την τοποθεσία όπου έχει εκδηλωθεί η πυρκαγιά.
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