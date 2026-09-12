Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και άλλες περιοχές της χώρας

Στην κατηγορία κινδύνου 3 βρίσκονται πολλές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας – Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες και δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά