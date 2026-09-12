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Κρήτη: Εντοπίστηκαν 37 αλλοδαποί σε λέμβο 42 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων
Κρήτη: Εντοπίστηκαν 37 αλλοδαποί σε λέμβο 42 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων
Το σκάφος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex – Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν και μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες
Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης εντοπίστηκαν 37 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης.
Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex, σε απόσταση περίπου 42 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.
Στη συνέχεια, στην περιοχή κατευθύνθηκε σκάφος της Frontex, το οποίο προχώρησε στην περισυλλογή των 37 επιβαινόντων.
Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
Στην περιοχή πνέουν δυτικοί άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.
Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex, σε απόσταση περίπου 42 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.
Στη συνέχεια, στην περιοχή κατευθύνθηκε σκάφος της Frontex, το οποίο προχώρησε στην περισυλλογή των 37 επιβαινόντων.
Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
Στην περιοχή πνέουν δυτικοί άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.
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