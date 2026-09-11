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Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε 40χρονος από αρδευτικό κανάλι στους Σοφάδες Καρδιτσας
Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε 40χρονος από αρδευτικό κανάλι στους Σοφάδες Καρδιτσας
Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 40χρονος, ο οποίος το απόγευμα της Παρασκευής (11/9) εντοπίστηκε μέσα σε αρδευτικό κανάλι με χαμηλή στάθμη νερού.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα περίπου στις 18:15. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα.
Οι πυροσβέστες τον προσέγγισαν και τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα σήμερα 11 Σεπτεμβρίου 2026.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα περίπου στις 18:15. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα.
Οι πυροσβέστες τον προσέγγισαν και τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα σήμερα 11 Σεπτεμβρίου 2026.
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