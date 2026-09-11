Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε 40χρονος από αρδευτικό κανάλι στους Σοφάδες Καρδιτσας
ΕΛΛΑΔΑ
Πυροσβεστική αρδευτικό καναλι Καρδίτσα

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε 40χρονος από αρδευτικό κανάλι στους Σοφάδες Καρδιτσας

Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε 40χρονος από αρδευτικό κανάλι στους Σοφάδες Καρδιτσας
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 40χρονος, ο οποίος το απόγευμα της Παρασκευής (11/9) εντοπίστηκε μέσα σε αρδευτικό κανάλι με χαμηλή στάθμη νερού.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα περίπου στις 18:15. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Οι πυροσβέστες τον προσέγγισαν και τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα σήμερα 11 Σεπτεμβρίου 2026.

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