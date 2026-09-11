Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε 40χρονος από αρδευτικό κανάλι στους Σοφάδες Καρδιτσας

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 40χρονος, ο οποίος το απόγευμα της Παρασκευής (11/9) εντοπίστηκε μέσα σε αρδευτικό κανάλι με χαμηλή στάθμη νερού.Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα περίπου στις 18:15. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα.Οι πυροσβέστες τον προσέγγισαν και τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα σήμερα 11 Σεπτεμβρίου 2026.