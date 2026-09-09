Προσάραξη ιστιοφόρου στην Κέρκυρα, επιχείρηση του Λιμενικού
ΕΛΛΑΔΑ
Κέρκυρα Λιμενικό Σώμα

Προσάραξη ιστιοφόρου στην Κέρκυρα, επιχείρηση του Λιμενικού

Σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός

Προσάραξη ιστιοφόρου στην Κέρκυρα, επιχείρηση του Λιμενικού
Προσάραξη ιστιοφόρου-καταμαράν σημαίας Παρθένων Νήσων, στο οποίο επέβαιναν δύο αλλοδαποί, σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Σκάλας, δυτικά της Κέρκυρας.

Στο σημείο μεταβαίνει ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος για την αντιμετώπιση του περιστατικού και τον έλεγχο της κατάστασης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός, ενώ δεν έχει διαπιστωθεί θαλάσσια ρύπανση.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή χαρακτηρίζονται καλές.

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