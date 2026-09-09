Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Προσάραξη ιστιοφόρου στην Κέρκυρα, επιχείρηση του Λιμενικού
Προσάραξη ιστιοφόρου στην Κέρκυρα, επιχείρηση του Λιμενικού
Σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός
Προσάραξη ιστιοφόρου-καταμαράν σημαίας Παρθένων Νήσων, στο οποίο επέβαιναν δύο αλλοδαποί, σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Σκάλας, δυτικά της Κέρκυρας.
Στο σημείο μεταβαίνει ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος για την αντιμετώπιση του περιστατικού και τον έλεγχο της κατάστασης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός, ενώ δεν έχει διαπιστωθεί θαλάσσια ρύπανση.
Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή χαρακτηρίζονται καλές.
Στο σημείο μεταβαίνει ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος για την αντιμετώπιση του περιστατικού και τον έλεγχο της κατάστασης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός, ενώ δεν έχει διαπιστωθεί θαλάσσια ρύπανση.
Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή χαρακτηρίζονται καλές.
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