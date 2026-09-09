Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Φωτιά τώρα στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης, σηκώθηκαν δύο εναέρια, δείτε βίντεο
Φωτιά τώρα στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης, σηκώθηκαν δύο εναέρια, δείτε βίντεο
Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 οχήματα
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (9/9) σε χαμηλή βλάστηση στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο και ένα αεροπλάνο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .
Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο και ένα αεροπλάνο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .
Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα, 1 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 9, 2026
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