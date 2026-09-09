Συνελήφθη 41χρονος στη Μυτιλήνη που πέταξε αναμμένη κάφτρα τσιγάρου και προκάλεσε φωτιά
ΕΛΛΑΔΑ
Μυτιλήνη Φωτιά Πυροσβεστική

Συνελήφθη 41χρονος στη Μυτιλήνη που πέταξε αναμμένη κάφτρα τσιγάρου και προκάλεσε φωτιά

Του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.312,50 ευρώ

Συνελήφθη 41χρονος στη Μυτιλήνη που πέταξε αναμμένη κάφτρα τσιγάρου και προκάλεσε φωτιά
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Στη σύλληψη ενός 41χρονου προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος στη Μυτιλήνη, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε οικοπεδικό χώρο επιχείρησης, στο 3ο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Μυτιλήνης – Καλλονής.

Σύμφωνα με την έρευνα, η πυρκαγιά προκλήθηκε από αναμμένη κάφτρα τσιγάρου την οποία πέταξε σε ξηρά χόρτα με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 15:55 και κάηκαν περίπου 20 τετραγωνικά μέτρα έκτασης. Μετά την εκδήλωση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Λέσβου προχώρησαν στη σύλληψη του 41χρονου ημεδαπού, ο οποίος θεωρήθηκε υπαίτιος για την πρόκληση της πυρκαγιάς από αμέλεια.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ στον συλληφθέντα επιβλήθηκε παράλληλα διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.312,50 ευρώ.
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