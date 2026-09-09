Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Κίνηση: Μποτιλιάρισμα και καθυστερήσεις στον Κηφισό, πού καταγράφονται προβλήματα
Κίνηση: Μποτιλιάρισμα και καθυστερήσεις στον Κηφισό, πού καταγράφονται προβλήματα
Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην Αθηνών-Κορίνθου λόγω τροχαίου στον Ασπρόπυργο
UPD:
Σημαντικές καθυστερήσεις και αυξημένη κίνηση καταγράφονται στους βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, με τον Κηφισό, την Κηφισίας και το κέντρο της Αθήνας να παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα.
Ειδικότερα, στη Λεωφόρο Κηφισού η κίνηση είναι έντονη και στα δύο ρεύματα. Στο ρεύμα προς Αθήνα, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται από το ύψος του Ρέντη έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Στο ρεύμα προς Πειραιά, η αυξημένη κίνηση ξεκινά λίγο πριν από τον κόμβο Λυκόβρυσης και εκτείνεται έως λίγο μετά τον κόμβο Μεταμόρφωσης.
Δείτε live την κίνηση
Αυξημένη είναι η κίνηση και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας. Τα προβλήματα ξεκινούν από το ύψος του Χαλανδρίου και φτάνουν έως την περιοχή του ΚΑΤ, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις κατά μήκος της λεωφόρου.
Προβλήματα καταγράφονται και στη Λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως στις διασταυρώσεις της Αγίας Παρασκευής, αλλά και στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας.
Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων και στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος της οδού Αγίων Αναργύρων, στην περιοχή του Ασπροπύργου στο ρεύμα προς Αθήνα λόγω σύγκρουσης οχημάτων.
Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καταγράφονται καθυστερήσεις περίπου 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο προς Λαμία, καθώς και 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο προς Πειραιά.
Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις στην έξοδο προς Λαμία φτάνουν τα 10 έως 15 λεπτά.
Ειδικότερα, στη Λεωφόρο Κηφισού η κίνηση είναι έντονη και στα δύο ρεύματα. Στο ρεύμα προς Αθήνα, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται από το ύψος του Ρέντη έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Στο ρεύμα προς Πειραιά, η αυξημένη κίνηση ξεκινά λίγο πριν από τον κόμβο Λυκόβρυσης και εκτείνεται έως λίγο μετά τον κόμβο Μεταμόρφωσης.
Δείτε live την κίνηση
Αυξημένη είναι η κίνηση και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας. Τα προβλήματα ξεκινούν από το ύψος του Χαλανδρίου και φτάνουν έως την περιοχή του ΚΑΤ, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις κατά μήκος της λεωφόρου.
Προβλήματα καταγράφονται και στη Λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως στις διασταυρώσεις της Αγίας Παρασκευής, αλλά και στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας.
Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων και στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος της οδού Αγίων Αναργύρων, στην περιοχή του Ασπροπύργου στο ρεύμα προς Αθήνα λόγω σύγκρουσης οχημάτων.
Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καταγράφονται καθυστερήσεις περίπου 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο προς Λαμία, καθώς και 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο προς Πειραιά.
Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις στην έξοδο προς Λαμία φτάνουν τα 10 έως 15 λεπτά.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 9, 2026
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
5΄-10΄στην έξοδο για Πειραιά.
Kαθυστερήσεις 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. https://t.co/zTBBn9hkoA
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