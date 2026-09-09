Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε επιχείρηση στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Θεσσαλονίκη

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε επιχείρηση στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Για την κατάσβεση επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε επιχείρηση στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης
UPD:

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 14:20 σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν άμεσα 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. 

Για το περιστατικό, ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Ωραιοκάστρου προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

UPD:

Thema Insights

Plastic Free Greece 2026: Μύκονος

Plastic Free Greece 2026: Μύκονος

Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Back to School με πλάνο

Back to School με πλάνο

Δείτε Επίσης