Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε επιχείρηση στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε επιχείρηση στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης
Για την κατάσβεση επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα
UPD:
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 14:20 σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν άμεσα 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα.
Για το περιστατικό, ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.
Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Ωραιοκάστρου προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
UPD:
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