Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε επιχείρηση στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 14:20 σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.



Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν άμεσα 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα.



Για το περιστατικό, ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.



Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Ωραιοκάστρου προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.



Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.