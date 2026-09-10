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Back to School: Τα σχολικά που αξίζει να προλάβεις
Back to School: Τα σχολικά που αξίζει να προλάβεις
Αν και το πρώτο κουδούνι πλησιάζει, προλαβαίνεις ακόμη να βρεις τα σχολικά που θέλει το παιδί και να αποφύγεις τις γνωστές… διαπραγματεύσεις της γκρίνιας μπροστά στο ράφι.
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Λίγες ημέρες πριν ανοίξουν τα σχολεία, το άγχος κορυφώνεται. Όλοι αναζητούν τα σχολικά είδη της νέας χρονιάς. Οι γονείς προσπαθούν να ολοκληρώσουν τις αγορές, ενώ οι μαθητές ψάχνουν την αγαπημένη τους τσάντα, η οποία μπορεί να έχει ήδη εξαντληθεί.
Τσάντα, τετράδια, μολύβια, κασετίνα, παγούρι και φαγητοδοχείο πρέπει να επιλεγούν μέσα σε ένα απόγευμα. Κάθε απόφαση γίνεται βιαστικά, με άγχος και με έναν βασικό στόχο. Να μη μείνει τίποτα σε εκκρεμότητα. Κάπως έτσι, όμως, η σωστή επιλογή περνά σε δεύτερη μοίρα.
Για να αποφύγεις όλο αυτό, αξίζει να ξεκινήσεις λίγο νωρίτερα. Όχι για να αγοράζεις κάθε Ιούνιο τα σχολικά της επόμενης χρονιάς, αλλά για να προλάβεις όσα θα χρειαστεί το παιδί από την πρώτη ημέρα. Θα έχεις περισσότερες επιλογές σε σχέδια και είδη, περισσότερο χρόνο να συγκρίνεις και, κυρίως, δεν θα χρειαστεί να συμβιβαστείς με ό,τι έχει απομείνει στο ράφι. Έλα να δούμε πώς θα το πετύχεις.
Πριν τον αγιασμό
Δεν έχουν όλα τα σχολικά είδη την ίδια προτεραιότητα. Μερικά μπορούν να περιμένουν για να αγοραστούν μετά τις πρώτες ημέρες στο σχολείο και έπειτα από τις σχετικές οδηγίες δασκάλων και καθηγητών.
Η σχολική τσάντα, η κασετίνα, τα βασικά τετράδια, μερικά μολύβια και στυλό, το παγούρι και το φαγητοδοχείο δεν εξαρτώνται από μια συγκεκριμένη οδηγία Είναι τα σχολικά είδη που θα χρησιμοποιεί το παιδί καθημερινά σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
Είναι τα είδη στα οποία το σχέδιο παίζει μεγαλύτερο ρόλο και το παιδί συνήθως έχει ξεχωρίσει από νωρίς έναν αγαπημένο ήρωα, ένα χρώμα ή μια ολόκληρη συλλογή. Όσο πλησιάζει η έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι πιο δημοφιλείς επιλογές μπορεί να μην είναι πλέον διαθέσιμες. Η έγκαιρη επιλογή δεν εξασφαλίζει μόνο μεγαλύτερη ποικιλία. Σου δίνει χρόνο να συγκρίνεις, να δοκιμάσεις και να αποφασίσεις χωρίς να κοιτάζεις συνεχώς το ρολόι και τα άδεια ράφια.
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Τι αξίζει να προλάβεις
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Τι επιλέγει το παιδί
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Τι ελέγχει ο γονιός
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Σχολική τσάντα
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Αγαπημένο σχέδιο, ήρωα ή χρώμα
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Μέγεθος, εφαρμογή, ιμάντες και θήκες
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Κασετίνα
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Σχέδιο που ταιριάζει με την τσάντα
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Χωρητικότητα και εύκολο άνοιγμα
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Παγούρι
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Χρώμα ή σχέδιο της αγαπημένης συλλογής
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Κλείσιμο, χωρητικότητα και καθάρισμα
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Φαγητοδοχείο
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Σχέδιο που θα χαίρεται να χρησιμοποιεί
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Μέγεθος, αντοχή και εύκολο άνοιγμα
Νούμερο ένα η σχολική τσάντα
Από όλα τα σχολικά είδη, η τσάντα είναι εκείνη που αξίζει περισσότερο να επιλεγεί χωρίς πίεση. Δεν αρκεί να αρέσει στο παιδί. Πρέπει να ταιριάζει στην ηλικία του, να χωράει όσα χρειάζεται και να το εξυπηρετεί στην καθημερινή χρήση.
Στο Νηπιαγωγείο, η τσάντα μπορεί να είναι μικρότερη και πιο απλή. Χρειάζεται χώρο για το παγούρι, το φαγητοδοχείο, μια αλλαξιά και ό,τι ακόμη ζητά το σχολείο. Το παιδί πρέπει να μπορεί να ανοίγει εύκολα τα φερμουάρ και να αναγνωρίζει τις θήκες του.
Στο Δημοτικό, οι ανάγκες αλλάζουν. Τα βιβλία και τα τετράδια αυξάνονται, επομένως χρειάζεται περισσότερος χώρος και καλύτερη οργάνωση. Οι ξεχωριστές θήκες βοηθούν το παιδί να βρίσκει την κασετίνα, τα χαρτιά και το παγούρι χωρίς να αδειάζει κάθε φορά όλο το περιεχόμενο.
Στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, το σχέδιο γίνεται συνήθως πιο διακριτικό και η πρακτικότητα περνά σε πρώτο πλάνο. Ο μαθητής μπορεί να χρειάζεται χώρο για περισσότερα τετράδια, ντοσιέ, προσωπικά αντικείμενα ή ακόμη και κάποια συσκευή, ανάλογα με τις ανάγκες του.
Οι σχολικές τσάντες δεν αγοράζονται με τον ίδιο τρόπο για όλες τις ηλικίες. Γι’ αυτό αξίζει το παιδί να δοκιμάσει την τσάντα, να ρυθμίσει τους ιμάντες και να δει αν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει άνετα.Το σχέδιο είναι η αρχή της επιλογής, όχι η τελική απόφαση όμως.
Προσωπικό στιλ
Για έναν ενήλικα, ένα τετράδιο είναι ένα τετράδιο. Για ένα παιδί, μπορεί να είναι μέρος του τρόπου με τον οποίο θέλει να εμφανιστεί τη νέα σχολική χρονιά.
Οι αγαπημένοι ήρωες, τα έντονα χρώματα, τα αθλητικά σχέδια ή μια πιο minimal αισθητική επιτρέπουν στο παιδί να βάλει κάτι δικό του μέσα στη σχολική καθημερινότητα. Η τσάντα, η κασετίνα και τα τετράδια είναι πράγματα που θα βλέπει και θα χρησιμοποιεί κάθε ημέρα. Είναι λογικό να θέλει να του αρέσουν.
Στις μικρότερες ηλικίες, το ενδιαφέρον μπορεί να βρίσκεται σε έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα. Στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, το παιδί αρχίζει να αναζητά σχέδια που ταιριάζουν περισσότερο στην προσωπικότητά του. Οι έφηβοι, από την άλλη, συχνά επιλέγουν πιο απλές γραμμές, συγκεκριμένα χρώματα ή σχέδια που δεν θυμίζουν τα σχολικά των μικρότερων τάξεων.
Η αγορά μιας ολοκληρωμένης συλλογής μπορεί να βοηθήσει όταν το παιδί θέλει η τσάντα, η κασετίνα και τα υπόλοιπα είδη να ακολουθούν το ίδιο θέμα. Δεν είναι, όμως, απαραίτητο να ταιριάζουν όλα μεταξύ τους. Μερικές φορές μία τσάντα σε ουδέτερο χρώμα και μια πιο ιδιαίτερη κασετίνα είναι αρκετές για να δημιουργηθεί το αποτέλεσμα που θέλει.
Δώσε στο παιδί επιλογές, αλλά μέσα σε ένα ξεκάθαρο πλαίσιο. Πρώτα ελέγχεις αν το προϊόν καλύπτει την ανάγκη και μετά αποφασίζετε ποιο σχέδιο του αρέσει περισσότερο. Έτσι, η εμφάνιση και η πρακτικότητα δεν χρειάζεται να ανταγωνίζονται η μία την άλλη.
Η κασετίνα
Η κασετίνα είναι μία από τις αγορές που το παιδί επιλέγει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα βρίσκεται πάνω στο θρανίο κάθε ημέρα και θα έχει μέσα όσα χρησιμοποιεί καθημερινά στην τάξη.
Για έναν μικρό μαθητή, μια κασετίνα με ξεχωριστές θέσεις μπορεί να κάνει την οργάνωση πιο εύκολη. Το παιδί βλέπει πού βρίσκονται τα μολύβια, η γόμα και η ξύστρα και καταλαβαίνει πιο γρήγορα αν κάτι λείπει.
Ένας μεγαλύτερος μαθητής μπορεί να προτιμά μια απλή κασετίνα με περισσότερο ελεύθερο χώρο. Τα στυλό, οι υπογραμμιστές και τα γεωμετρικά όργανα αυξάνονται, οπότε οι ανάγκες είναι διαφορετικές.
Σημασία έχει να μην επιλεγεί μόνο με βάση το μέγεθος. Μια πολύ μεγάλη κασετίνα συνήθως γεμίζει περισσότερο απ’ όσο χρειάζεται. Μολύβια, στυλό και μαρκαδόροι συσσωρεύονται μέσα της, ακόμη κι αν χρησιμοποιούνται μόνο λίγα από αυτά.
Η σωστή κασετίνα χωρά τα βασικά, ανοίγει εύκολα και μπορεί να οργανωθεί από το ίδιο το παιδί. Αν υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο που ταιριάζει με την τσάντα ή την αγαπημένη του συλλογή, είναι ακόμη ένας λόγος να μην περιμένεις μέχρι την τελευταία ημέρα.
Τετράδια με χαρακτήρα
Τα τετράδια δεν χρειάζεται να είναι όλα ίδια. Μπορούν να βοηθήσουν το παιδί να ξεχωρίζει τα μαθήματα και ταυτόχρονα να δώσουν λίγο χρώμα στο σχολικό του πρόγραμμα.
Στο Δημοτικό, διαφορετικά εξώφυλλα ή χρώματα μπορούν να αντιστοιχούν στη Γλώσσα, στα Μαθηματικά και στα υπόλοιπα μαθήματα. Έτσι, το παιδί αναγνωρίζει πιο εύκολα ποιο τετράδιο πρέπει να βάλει στην τσάντα.
Στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, τα σπιράλ τετράδια, τα ντοσιέ και τα διαχωριστικά αποκτούν μεγαλύτερη χρησιμότητα. Κάποιοι μαθητές προτιμούν ξεχωριστό τετράδιο για κάθε μάθημα. Άλλοι οργανώνουν περισσότερα μαθήματα σε ένα σπιράλ με θέματα.
Ο ακριβής τύπος μπορεί να εξαρτάται από τις οδηγίες του εκπαιδευτικού. Αυτό δεν εμποδίζει το παιδί να διαλέξει από νωρίς μερικά βασικά τετράδια σε σχέδια που του αρέσουν. Τα πιο συγκεκριμένα μπορούν να προστεθούν όταν γίνει γνωστό τι χρειάζεται σε κάθε μάθημα.
Τα εξώφυλλα με τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι συνήθως εκείνα που ξεχωρίζουν πρώτα τα παιδιά. Αν υπάρχει κάποιο σχέδιο που θέλει πολύ, καλύτερα να μην υπολογίζεις ότι θα βρίσκεται στο ράφι μέχρι την παραμονή του πρώτου κουδουνιού.
Ώρα για διάλειμμα
Η επιστροφή στο σχολείο δεν αφορά μόνο βιβλία, τετράδια και κασετίνες. Το παγούρι και το φαγητοδοχείο χρησιμοποιούνται εξίσου συχνά και πρέπει να είναι έτοιμα από την πρώτη ημέρα.
Στο Νηπιαγωγείο και στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, η ευκολία χρήσης είναι το βασικό κριτήριο. Το παιδί πρέπει να μπορεί να ανοίγει μόνο του το παγούρι και το φαγητοδοχείο, χωρίς να χρειάζεται βοήθεια σε κάθε διάλειμμα.
Το μέγεθος χρειάζεται επίσης προσοχή. Ένα μεγάλο δοχείο μπορεί να καταλαμβάνει υπερβολικό χώρο, ενώ ένα μικρό να μην καλύπτει τις ανάγκες της ημέρας. Πριν ολοκληρωθεί η επιλογή, είναι χρήσιμο να ελέγξεις αν χωράει στη σχολική τσάντα και αν το παγούρι εφαρμόζει στην εξωτερική θήκη.
Και εδώ τα σχέδια έχουν σημασία. Ένα παγούρι με αγαπημένο ήρωα ή ένα φαγητοδοχείο στο χρώμα που προτιμά το παιδί μπορεί να γίνει μέρος της συνολικής του επιλογής. Χρειάζεται, όμως, να καθαρίζεται εύκολα και να αντέχει στην καθημερινή χρήση. Το ωραίο σχέδιο θα το κάνει να ξεχωρίσει. Η πρακτικότητα θα το κρατήσει στη σχολική τσάντα μέχρι το τέλος της χρονιάς.
Τα μικρότερα
Υπάρχουν σχολικά είδη που δεν πρωταγωνιστούν στις αγορές, αλλά χρειάζονται πριν από την πρώτη ημέρα. Ετικέτες, καλύμματα βιβλίων και αυτοκόλλητα ονόματος μπαίνουν συνήθως στη λίστα όταν όλα τα υπόλοιπα έχουν ήδη αγοραστεί.
Στο Νηπιαγωγείο, το όνομα χρειάζεται να υπάρχει στην τσάντα, στο παγούρι, στο φαγητοδοχείο και στην αλλαξιά. Στο Δημοτικό, οι ετικέτες βοηθούν να ξεχωρίζουν τα τετράδια και τα σχολικά αντικείμενα που μοιάζουν μεταξύ τους.
Τα καλύμματα προστατεύουν βιβλία και τετράδια από την καθημερινή χρήση. Πριν τα αγοράσεις, έλεγξε τις διαστάσεις και τον τρόπο τοποθέτησης. Ένα κάλυμμα που δεν ταιριάζει σωστά συνήθως δεν μένει στη θέση του για πολύ.
Μολύβια, γόμες και μαρκαδόροι μπορούν επίσης να αποκτήσουν ετικέτες, ιδιαίτερα στις μικρότερες τάξεις. Δεν χρειάζεται να γράψεις το όνομα πάνω σε κάθε ξυλομπογιά αν δεν το ζητά το σχολείο. Στα βασικά αντικείμενα, όμως, μια μικρή σήμανση μπορεί να γλιτώσει αρκετές αναζητήσεις.
Σε βάθος χρόνου
Το πρώτο κουδούνι είναι η αρχή, όχι το τέλος της χρήσης. Τα σχολικά είδη που επιλέγονται τώρα πρέπει να παραμείνουν πρακτικά και όταν καταλαγιάσει ο ενθουσιασμός των πρώτων ημερών.
Η τσάντα θα ανοίξει και θα κλείσει εκατοντάδες φορές. Η κασετίνα θα πέσει από το θρανίο. Το παγούρι θα ταξιδέψει γεμάτο, άδειο και μερικές φορές ανάποδα. Τα τετράδια θα μπουν βιαστικά ανάμεσα στα βιβλία. Η αντοχή δεν είναι μια λεπτομέρεια που φαίνεται μόνο στα χαρακτηριστικά. Είναι αυτό που καθορίζει αν το προϊόν θα φτάσει να ζήσει μέχρι το τέλος της χρονιάς.
Γι’ αυτό η έγκαιρη αγορά δεν σημαίνει ότι επιλέγεις απλώς πριν από τους άλλους. Σημαίνει ότι έχεις τον χρόνο να προσέξεις τα φερμουάρ, τις ραφές, τα καπάκια και τα υλικά. Να δεις αν το παιδί μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο του όσα θα πάρει μαζί του και αν οι επιλογές ταιριάζουν πραγματικά στην καθημερινότητά του.
Αν οι αγορές μοιραστούν σε περισσότερες ημέρες, μοιράζεται και το κόστος τους. Μπορείς να ξεκινήσεις από τα είδη που έχουν περισσότερες επιλογές σε σχέδια και να συνεχίσεις με τα βασικά αναλώσιμα. Έτσι, δεν χρειάζεται να ολοκληρωθούν όλα σε μία μεγάλη και βιαστική εξόρμηση.
Όλα στην ώρα τους
Η αρχή της σχολικής χρονιάς θα φέρει ούτως ή άλλως αλλαγές. Νέο πρόγραμμα, νέους εκπαιδευτικούς, περισσότερα μαθήματα και διαφορετικές καθημερινές συνήθειες. Οι σχολικές αγορές δεν χρειάζεται να προσθέσουν και άλλο άγχος.
Ξεκίνα από τα πράγματα που θα χρησιμοποιηθούν περισσότερο και χρειάζονται πραγματική επιλογή. Βρείτε μαζί τη σχολική τσάντα, δοκιμάστε την κασετίνα, ξεχωρίστε τα τετράδια και ελέγξτε αν το παγούρι χωρά στη θέση του.
Δώσε στο παιδί τον χώρο να επιλέξει το σχέδιο που του αρέσει. Για εκείνο, τα σχολικά είδη δεν είναι μόνο αντικείμενα μιας λίστας. Είναι όσα θα πάρει μαζί του σε μια νέα τάξη, σε ένα καινούργιο θρανίο και στην πρώτη ημέρα μιας ολόκληρης σχολικής χρονιάς.
Αν ξεκινήσεις εγκαίρως, θα έχετε περισσότερες επιλογές και λιγότερη βιασύνη. Και όταν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, η αγαπημένη τσάντα δεν θα βρίσκεται στη φωτογραφία που είχατε αποθηκεύσει. Θα βρίσκεται ήδη στην πλάτη του παιδιού.
Καλή σχολική χρονιά!
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