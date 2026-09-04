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Lifting effect χωρίς βελόνες; Αυτή είναι η νέα προσέγγιση στην αντιγήρανση
Lifting effect χωρίς βελόνες; Αυτή είναι η νέα προσέγγιση στην αντιγήρανση
Με τη σειρά Bottox Cream & Serum, η LA VIE EN ROSE επανασυστήνει την καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας, δίνοντας έμφαση στη λεία, σφριγηλή και ξεκούραστη όψη.
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Η ομορφιά βρίσκεται σε μια νέα, συναρπαστική φάση, καθώς η καθημερινή skincare ρουτίνα αντλεί έμπνευση από προηγμένες τεχνικές αισθητικής. Έτσι, παρότι η επιθυμία για λεία, σφριγηλή και νεανική όψη παραμένει σταθερή, ο τρόπος για να την πετύχουμε αλλάζει: γίνεται πιο έξυπνος, πιο εύκολος και, κυρίως, χωρίς βελόνες ή άλλες επεμβατικές λύσεις. Σε αυτή τη νέα εποχή της αντιγήρανσης, η φιλοσοφία του microneedling γίνεται η βάση για προϊόντα που εντάσσονται στην καθημερινή περιποίηση, με στόχο να προσφέρουν μια πιο προηγμένη εμπειρία skincare στο σπίτι.
Η LA VIE EN ROSE κάνει το πέρασμα από το επαγγελματικό skincare στην καθημερινή beauty ρουτίνα πιο εύκολο και προσιτό από ποτέ. Η σειρά Bottox Cream & Serum αντλεί έμπνευση από την αισθητική του microneedling και την επαναπροσδιορίζει για την καθημερινή περιποίηση, χωρίς βελόνες, αλλά με την ίδια φιλοδοξία για μια πιο προηγμένη εμπειρία αντιγήρανσης στο σπίτι.
Bottox Serum: Στην καρδιά της σειράς βρίσκεται το Bottox Serum, ένας προηγμένος ορός σύσφιγξης που στοχεύει στην ορατή λείανση της όψης των γραμμών έκφρασης, χαρίζοντας στην επιδερμίδα πιο σφριγηλή, λεία και ξεκούραστη όψη. Πρωταγωνιστής της σύνθεσης είναι το Acetyl Hexapeptide-8, ένα πεπτίδιο της σύγχρονης κοσμετολογίας, γνωστό για τη δράση του ενάντια στην εμφάνιση των ρυτίδων έκφρασης και τη συμβολή του στη διατήρηση μιας νεανικής όψης. Η σύνθεση συμπληρώνεται από εκχύλισμα κόκκινου μικροφύκους Porphyridium Cruentum, βιοτεχνολογικούς ενεργούς παράγοντες όπως το Hydroxypropyl Methylcellulose και το Hydroxypropyl Cyclodextrin, γλυκολιπίδια και Sodium Hyaluronate, που συμβάλλουν αντίστοιχα στην ενυδάτωση, τη λείανση, την αίσθηση σύσφιγξης, την ελαστικότητα και τη φωτεινότητα της επιδερμίδας.
Το αποτέλεσμα είναι άμεσο, με το δέρμα να δείχνει πιο λείο και σφριγηλό μετά την εφαρμογή, ενώ η συστηματική χρήση συμβάλλει στη βελτίωση της υφής και της συνολικής του εικόνας. Εμπνευσμένο από τη φιλοσοφία του prejuvenation, το Bottox Serum εντάσσεται εύκολα στην καθημερινή beauty ρουτίνα, πρωί και βράδυ, σε καθαρή και ελαφρώς νωπή επιδερμίδα, σε πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ.
Εxtra tip: Χάρη στο λείο, μεταξένιο φινίρισμά του, μπορεί να λειτουργήσει και ως primer, δημιουργώντας την ιδανική βάση για ένα πιο σταθερό και φωτεινό makeup look.
Bottox Cream: Η Bottox Cream είναι το προϊόν της σειράς που φέρνει πιο έντονα στο skincare την αισθητική του microneedling, συνδυάζοντας προηγμένη κοσμετολογία με μια ξεχωριστή εμπειρία εφαρμογής. Η σύνθεσή της βασίζεται σε ένα εξειδικευμένο σύστημα μικροσκοπικών μικροδομών φυσικής προέλευσης, εμπνευσμένο από τη φιλοσοφία της δημοφιλούς τεχνικής. Κατά την εφαρμογή δημιουργεί μια χαρακτηριστική, ήπια αίσθηση τσιμπήματος, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων και στη βελτίωση της υφής της επιδερμίδας, προετοιμάζοντάς την ώστε να αξιοποιεί αποτελεσματικά τα δραστικά συστατικά της φόρμουλας.
Στην καινοτόμο φόρμουλα της LA VIE EN ROSE πρωταγωνιστούν ένα βιοτεχνολογικό σύμπλεγμα σύσφιγξης και το Acetyl Hexapeptide-8, που συνδυάζονται με γλυκολιπίδια και βιοτεχνολογικά ενεργά συστατικά για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αντιγήρανση. Από τις πρώτες εφαρμογές, η επιδερμίδα δείχνει πιο λεία, φωτεινή και σφριγηλή, ενώ με τη συστηματική χρήση βελτιώνεται σταδιακά η όψη των λεπτών γραμμών και των ρυτίδων, η ελαστικότητα και η συνολική εικόνα του προσώπου. Το αποτέλεσμα είναι ένα πιο λείο και ξεκούραστο look, με το περίγραμμα να δείχνει πιο σμιλεμένο και την επιδερμίδα να αποκτά εκείνη τη φρέσκια, ανανεωμένη όψη που αναζητούμε από μια σύγχρονη anti-wrinkle σύνθεση.
Η Bottox Cream εφαρμόζεται πρωί και βράδυ σε καθαρή επιδερμίδα, σε πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ, αποφεύγοντας την περιοχή των ματιών.
Και επειδή η νέα beauty ρουτίνα γίνεται ακόμη πιο απολαυστική όταν περιλαμβάνει δύο προϊόντα αντί για ένα, η LA VIE EN ROSE έχει μια ιδιαίτερη έκπληξη: με την αγορά της Bottox Cream 50ml, το Bottox Serum 30ml προσφέρεται δωρεάν, για μια ολοκληρωμένη Bottox εμπειρία περιποίησης.
Η νέα γενιά αντιγήρανσης δεν υπόσχεται να σταματήσει τον χρόνο. Επιλέγει να τον αντιμετωπίζει με έξυπνες συνθέσεις, σύγχρονη τεχνολογία και μια skincare ρουτίνα που χωρά πραγματικά στην καθημερινότητα.
Ανακαλύψτε τη νέα Bottox εμπειρία της LA VIE EN ROSE στο eshop ή σε ένα κατάστημα δίπλα σας.
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