Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία
Οι σπουδές που προσφέρουν άμεση πρόσβαση στην αγορά εργασίας
Οι σπουδές που προσφέρουν άμεση πρόσβαση στην αγορά εργασίας
Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
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Το βασικό μέλημα των νέων στην εποχή μας είναι να επιλέξουν σπουδές που θα τους εξασφαλίσουν γρήγορη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Η Νίκη Καρανταλή, Αντιπρόεδρος της ΣΑΕΚ ΔΕΛΤΑ 360, μιλά για την αξία των σπουδών στις ιδιωτικές ανώτερες σχολές. «Οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι η εξέλιξη και αναβάθμιση των ΙΕΚ, που για δεκαετίες αποτέλεσαν την κύρια επιλογή μεταλυκειακής εκπαίδευσης για τους νέους. Σήμερα, οι ΣΑΕΚ προσφέρουν αναγνωρισμένες σπουδές με δυνατότητα άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, σύνδεση με την τεχνολογία και ειδική μέριμνα για την επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων τους».
Άμεση επαγγελματική αποκατάσταση
Με προσανατολισμό στα τεχνικά επαγγέλματα, τις υπηρεσίες ομορφιάς, τη γαστρονομία, τον τουρισμό και τις παραϊατρικές ειδικότητες οι ιδιωτικές ΣΑΕΚ προσφέρουν πρακτική κατάρτιση και άμεση πρόσβαση στις επιχειρήσεις. «Μεγάλες βιομηχανίες κλάδων όπως του τουρισμού, του foodservice, των κατασκευών, της τεχνολογίας έχουν ανάγκη για νέους επαγγελματίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εργοδότες ζητούν συνεχώς να απασχολήσουν σπουδαστές, σε βαθμό που δεν καλύπτεται η ζήτηση», τονίζει η κυρία Καρανταλή.
Προσιτές, διετείς σπουδές για γνώση και δεξιότητες
Το πρόγραμμα των ΣΑΕΚ είναι πρακτικό, με εξάσκηση μέσα σε σύγχρονα εργαστήρια υψηλών προδιαγραφών, συμμετοχή σε projects και διαρκή επαφή με τον επαγγελματικό κόσμο, μέσω των συνεργασιών. «Στόχος της ιδιωτικής κατάρτισης είναι να προσφέρει στον σπουδαστή ολοκληρωμένο “πακέτο” γνώσεων, δεξιοτήτων και σπουδαστικών παροχών, με άμεσο τρόπο, χωρίς την πίεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή την οικονομική επιβάρυνση μιας μετακόμισης σε άλλη πόλη», αναφέρει η κα Καρανταλή και καταλήγει: «Οι ιδιωτικές ΣΑΕΚ σήμερα παραμένουν στην κορυφή των επιλογών των νέων, επειδή αποτελούν μια ιδιαίτερα προσιτή επιλογή. Με ειδικά προνομιακά δίδακτρα, διάρκεια σπουδών μόλις 2 χρόνια, επαγγελματική εξέλιξη που σε πολλές περιπτώσεις ξεκινά ακόμα και πριν την αποφοίτηση και δυνατότητα για ατομική επιχείρηση, οι νέοι που επιλέγουν μια ιδιωτική ΣΑΕΚ ουσιαστικά κάνουν μια σίγουρη επένδυση για το μέλλον».
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