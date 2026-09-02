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Κως: Εννέα διαμερίσματα για τη στέγαση γιατρών του νοσοκομείου από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Κως: Εννέα διαμερίσματα για τη στέγαση γιατρών του νοσοκομείου από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Η απόφαση ελήφθη από το Περιφερειακό Συμβούλιο, έπειτα από συνεννόηση με το υπουργείο Υγείας και τη 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Νήσων
Πολυκατοικία με εννέα διαμερίσματα στην πόλη της Κω διαθέτει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Νήσων, προκειμένου να καλυφθούν στεγαστικές ανάγκες γιατρών που υπηρετούν στο Γενικό Νοσοκομείο Κω.
Η σχετική απόφαση ελήφθη κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου και όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, είχε προηγηθεί συνεννόηση με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον διοικητή της 2ης ΥΠΕ Χρήστο Ροϊλό, ώστε τα εννέα διαμερίσματα να αξιοποιηθούν για τη στέγαση ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου.
Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στο έντονο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν γιατροί, νοσηλευτές και διασώστες στα νησιά, σημειώνοντας ότι η εξεύρεση κατοικίας αποτελεί πλέον σημαντικό παράγοντα για τη στελέχωση των υγειονομικών δομών.
Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι 89 γιατροί που υπηρετούν σήμερα σε νησιά του Νοτίου Αιγαίου λαμβάνουν μηνιαίο οικονομικό επίδομα από την Περιφέρεια, ενώ έχει ξεκινήσει και η αντίστοιχη οικονομική στήριξη για 200 νοσηλευτές και διασώστες του ΕΚΑΒ.
Ο κ. Χατζημάρκος επισήμανε επίσης ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συνεχίζει να κατευθύνει σημαντικούς πόρους στη δημόσια υγεία, τόσο για υποδομές και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό όσο και για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού.
Η σχετική απόφαση ελήφθη κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου και όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, είχε προηγηθεί συνεννόηση με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον διοικητή της 2ης ΥΠΕ Χρήστο Ροϊλό, ώστε τα εννέα διαμερίσματα να αξιοποιηθούν για τη στέγαση ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου.
Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στο έντονο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν γιατροί, νοσηλευτές και διασώστες στα νησιά, σημειώνοντας ότι η εξεύρεση κατοικίας αποτελεί πλέον σημαντικό παράγοντα για τη στελέχωση των υγειονομικών δομών.
Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι 89 γιατροί που υπηρετούν σήμερα σε νησιά του Νοτίου Αιγαίου λαμβάνουν μηνιαίο οικονομικό επίδομα από την Περιφέρεια, ενώ έχει ξεκινήσει και η αντίστοιχη οικονομική στήριξη για 200 νοσηλευτές και διασώστες του ΕΚΑΒ.
Ο κ. Χατζημάρκος επισήμανε επίσης ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συνεχίζει να κατευθύνει σημαντικούς πόρους στη δημόσια υγεία, τόσο για υποδομές και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό όσο και για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού.
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