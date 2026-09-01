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Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη Τούρκος, καταδικασμένος για απάτη και ναρκωτικά
Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη Τούρκος, καταδικασμένος για απάτη και ναρκωτικά
Πρόκειται για 51 ετών Τούρκο υπήκοο, ο οποίος, κατά τον αστυνομικό έλεγχο, διαπιστώθηκε, τι στερείτο εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή του στην ελληνική επικράτεια
Καταδικασμένος από τουρκικό δικαστήριο σε ποινή φυλάκισης άνω των 12 ετών για απάτη και ναρκωτικά, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, σε εκτέλεση ερυθράς αγγελίας διεθνών αναζητήσεων που εκκρεμούσε εις βάρος του από την Interpol Τουρκίας.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για 51 ετών Τούρκο υπήκοο, ο οποίος, κατά τον αστυνομικό έλεγχο, διαπιστώθηκε, επιπλέον, ότι στερείτο εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή του στην ελληνική επικράτεια
Ο εκζητούμενος αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες που αφορούν την έκδοσή του στην πατρίδα του.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για 51 ετών Τούρκο υπήκοο, ο οποίος, κατά τον αστυνομικό έλεγχο, διαπιστώθηκε, επιπλέον, ότι στερείτο εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή του στην ελληνική επικράτεια
Ο εκζητούμενος αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες που αφορούν την έκδοσή του στην πατρίδα του.
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