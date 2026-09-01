Ηγουμενίτσα: Σοβαρά τραυματισμένη 24χρονη από ΙΧ που οδηγούσε ο σύντροφός της
Ηγουμενίτσα: Σοβαρά τραυματισμένη 24χρονη από ΙΧ που οδηγούσε ο σύντροφός της
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και βρίσκονται στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην Ηγουμενίτσα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά μία 24χρονη γυναίκα.
Σύμφωνα με το thespro.gr, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικές αρχές προκύπτει ότι η 24χρονη τραυματίστηκε από το ΙΧ που οδηγούσε ο σύντροφός της.
Η νεαρή μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και βρίσκονται στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο σύντροφος της 24χρονης βρίσκεται στην Αστυνομία και ανακρίνεται, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη τα ξημερώματα.
Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα και τις συνθήκες της υπόθεσης.
Σύμφωνα με το thespro.gr, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικές αρχές προκύπτει ότι η 24χρονη τραυματίστηκε από το ΙΧ που οδηγούσε ο σύντροφός της.
Η νεαρή μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και βρίσκονται στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο σύντροφος της 24χρονης βρίσκεται στην Αστυνομία και ανακρίνεται, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη τα ξημερώματα.
Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα και τις συνθήκες της υπόθεσης.
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