Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Ο νέος δρόμος του 1 δισ. ευρώ που θα βγάλει τα φορτηγά από τον Κηφισό
Η οδική σύνδεση Ελευσίνας–Οινοφύτων επιστρέφει στο προσκήνιο ως η «μεγάλη παράκαμψη της Αττικής». Πού θα κατασκευαστεί, πώς θα αλλάξει τις μετακινήσεις και αποτελεί ακόμη ένα αισιόδοξο σενάριο.
Ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα οδικά έργα της επόμενης δεκαετίας επιστρέφει δυναμικά στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Πρόκειται για τον αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα–Οινόφυτα, τη νέα διαδρομή που φιλοδοξεί να παρακάμψει την Αθήνα και να απομακρύνει μεγάλο μέρος των φορτηγών από τον καθημερινά κορεσμένο Κηφισό.
Το έργο υπολογίζεται ότι θα κοστίσει περίπου 1 δισ. ευρώ και βρίσκεται πλέον σε διαδικασία ωρίμανσης. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι έχουν λυθεί όλα τα τεχνικά, περιβαλλοντικά και χρηματοδοτικά ζητήματα ή ότι μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες.
Το νεότερο δεδομένο είναι ότι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών βρίσκεται σε συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξετάζοντας εάν ο νέος αυτοκινητόδρομος μπορεί να ενταχθεί σε υφιστάμενη σύμβαση παραχώρησης. Εφόσον εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις, το πιο αισιόδοξο σενάριο τοποθετεί την έναρξη της κατασκευής μέσα στο 2028. Πρόκειται, όμως, για εκτίμηση και όχι για...
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