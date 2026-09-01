Στους δρόμους της Αττικής η νέα ομάδα της Τροχαίας

Σε πλήρη επιχειρησιακή ανάπτυξη περνά η νέα ομάδα «Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ.» της Ελληνικής Αστυνομίας, με αποστολή να αντιμετωπίζει άμεσα τα περιστατικά που προκαλούν κυκλοφοριακή ασφυξία στους δρόμους της Αττικής.

Η ονομασία προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων «Κεντρική Ομάδα Μέτρων Βελτίωσης Οδικής Συμφόρησης» και περιγράφει ουσιαστικά μια ευέλικτη μονάδα της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, η οποία θα συνδέει το κέντρο επιχειρήσεων με τους αστυνομικούς που βρίσκονται...







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