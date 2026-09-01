Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Στους δρόμους της Αττικής η νέα ομάδα της Τροχαίας
Στους δρόμους της Αττικής η νέα ομάδα της Τροχαίας
Η νέα επιχειρησιακή ομάδα της Τροχαίας επιστρατεύει μοτοσικλέτες, κάμερες και drones για να περιορίσει το μποτιλιάρισμα. Πώς θα επεμβαίνει και τι αλλάζει για τους οδηγούς.
UPD:
Σε πλήρη επιχειρησιακή ανάπτυξη περνά η νέα ομάδα «Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ.» της Ελληνικής Αστυνομίας, με αποστολή να αντιμετωπίζει άμεσα τα περιστατικά που προκαλούν κυκλοφοριακή ασφυξία στους δρόμους της Αττικής.
Η ονομασία προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων «Κεντρική Ομάδα Μέτρων Βελτίωσης Οδικής Συμφόρησης» και περιγράφει ουσιαστικά μια ευέλικτη μονάδα της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, η οποία θα συνδέει το κέντρο επιχειρήσεων με τους αστυνομικούς που βρίσκονται...
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UPD:
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