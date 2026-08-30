Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Μοτοσικλετιστής μπήκε 9 φορές αντίθετα σε μονόδρομο και παραβίασε 7 κόκκινα φανάρια στο κέντρο της Αθήνας, του επιβλήθηκε πρόστιμο 6.000€
Μοτοσικλετιστής μπήκε 9 φορές αντίθετα σε μονόδρομο και παραβίασε 7 κόκκινα φανάρια στο κέντρο της Αθήνας, του επιβλήθηκε πρόστιμο 6.000€
Συνελήφθη ένας 41χρονος αλλοδαπός για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
Στη σύλληψη ενός 41χρονου αλλοδαπού μοτοσικλετιστή για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας προχώρησε το μεσημέρι του Σαββάτου (29/8) η Αστυνομία στο κέντρο της Αθήνας.
Ειδικότερα, ο 41χρονος φέρεται να μη σταμάτησε σε έλεγχο που επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης. Στη συνέχεια επιχείρησε να δραπετεύσει και ανέπτυξε ταχύτητα, παραβιάζοντας διαδοχικά επτά κόκκινα φανάρια, ενώ μπήκε εννιά φορές αντίθετα σε μονόδρομους.
Ακολούθησε καταδίωξη με τους αστυνομικούς να τον κυνηγούν από απόσταση ασφαλείας χρησιμοποιώντας ηχητικά και φωτεινά σήματα.
Μετά από συντονισμένες ενέργειες της Αστυνομίας η μοτοσυκλέτα ακινητοποιήθηκε στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων. Ο 41χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.975 ευρώ.
Ειδικότερα, ο 41χρονος φέρεται να μη σταμάτησε σε έλεγχο που επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης. Στη συνέχεια επιχείρησε να δραπετεύσει και ανέπτυξε ταχύτητα, παραβιάζοντας διαδοχικά επτά κόκκινα φανάρια, ενώ μπήκε εννιά φορές αντίθετα σε μονόδρομους.
Ακολούθησε καταδίωξη με τους αστυνομικούς να τον κυνηγούν από απόσταση ασφαλείας χρησιμοποιώντας ηχητικά και φωτεινά σήματα.
Μετά από συντονισμένες ενέργειες της Αστυνομίας η μοτοσυκλέτα ακινητοποιήθηκε στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων. Ο 41χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.975 ευρώ.
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