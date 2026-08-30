Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Δύο πυρκαγιές σε Γρεβενά και Χαλκιδική, στη μάχη και τρία ελικόπτερα
Δύο πυρκαγιές σε Γρεβενά και Χαλκιδική, στη μάχη και τρία ελικόπτερα
Σε δασική έκταση η φωτιά στα Γρεβενά, σε περιοχή χαμηλής βλάστησης στη Χαλκιδική
Δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής σε δασική έκταση στα Γρεβενά και σε περιοχή χαμηλής βλάστησης στη Χαλκιδική, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής.
Η πρώτη φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Κρανιά Γρεβενών, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται περίπου στις 12:45.
Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και δύο οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν δύο ελικόπτερα.
Η επιχείρηση κατάσβεσης παρουσιάζει δυσκολίες, καθώς η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατη και δυσπρόσιτη δασική έκταση, γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.
Την ίδια ώρα, πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στην περιοχή Σημάντρα του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική.
Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:30 και στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.
Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Νέας Προποντίδας με υδροφόρες, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Για τα αίτια της πυρκαγιάς στη Χαλκιδική έχει επίσης ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.
Η πρώτη φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Κρανιά Γρεβενών, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται περίπου στις 12:45.
Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και δύο οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν δύο ελικόπτερα.
Η επιχείρηση κατάσβεσης παρουσιάζει δυσκολίες, καθώς η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατη και δυσπρόσιτη δασική έκταση, γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.
Την ίδια ώρα, πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στην περιοχή Σημάντρα του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική.
Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:30 και στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.
Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Νέας Προποντίδας με υδροφόρες, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Για τα αίτια της πυρκαγιάς στη Χαλκιδική έχει επίσης ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.
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