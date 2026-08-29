«Βροχή» προστίμων από την Τροχαία στη Θεσσαλονίκη, 168 παραβάσεις και τρεις συλλήψεις
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«Βροχή» προστίμων από την Τροχαία στη Θεσσαλονίκη, 168 παραβάσεις και τρεις συλλήψεις

Οι περισσότερες παραβάσεις αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση κράνους και οδήγηση χωρίς άδεια

«Βροχή» προστίμων από την Τροχαία στη Θεσσαλονίκη, 168 παραβάσεις και τρεις συλλήψεις
Φανή Χαρίση
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168 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. κατέγραψαν και βεβαίωσαν μέσα σε λίγες ώρες αξιωματικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια ειδικής εξόρμησης που πραγματοποίησαν κατά τις βραδινές ώρες της Παρασκευής (28/8) έως και τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Η πλειονότητα των παραβάσεων αφορούσαν παραβίαση του ορίου ταχύτητας, τη μη χρήση προστατευτικού κράνος και τη στέρηση άδειας οδήγησης.

Οι αξιωματικοί της Τροχαίας προχώρησαν επίσης στην ακινητοποίηση 48 οχημάτων ενώ συνέλαβε και τρία άτομα για παράβαση του Κ.Ο.Κ. με χαρακτηριστική την περίπτωση σύλληψης 25χρονου, ο οποίος κατελήφθη να οδηγεί δίκυκλο στην ευρύτερη περιοχή της Θέρμης, ενεργώντας επικίνδυνους ελιγμούς και να αγνοεί σήμα στάσης προς έλεγχο που του έγινε από ένστολο αστυνομικό.

«Βροχή» προστίμων από την Τροχαία στη Θεσσαλονίκη, 168 παραβάσεις και τρεις συλλήψεις
«Βροχή» προστίμων από την Τροχαία στη Θεσσαλονίκη, 168 παραβάσεις και τρεις συλλήψεις


Στους παραβάτες οδηγούς επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές.

Αναλυτικά οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν είναι:

- (26) για παραβίαση ορίου ταχύτητας.
Κλείσιμο
- (17) για εκπομπές θορύβου.
- (5) για καυσαέρια (Κ.Ε.Κ.).
- (25) για μη χρήση προστατευτικού κράνους.
- (17) για στέρηση άδειας οδήγησης.
- (6) για χρήση φιμε μεμβρανών.
- (1) για περίπτωση με ένδειξη μέθης.
- (1) για παραβίαση πινακίδας ΣΤΟΠ.
- (2) για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.
- (5) για μη χρήση ζώνης ασφαλείας.
- (5) για έλλειψη σύνεσης και προσοχής
- (1) για επικίνδυνους ελιγμούς.
- (7) για παραβίαση διπλής διαχωριστικής γραμμής.
- (2) για χρήση κινητού τηλεφώνου.
- (3) παραβάσεις σε Ε.Π.Η.Ο.
- (4) για ΚΤΕΟ.
- (41) λοιπές παραβάσεις.
Φανή Χαρίση
1 ΣΧΟΛΙΟ

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