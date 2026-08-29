Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Άγιος Παντελεήμονας: Πήγαν να εξαπατήσουν 99χρονη και συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω
Άγιος Παντελεήμονας: Πήγαν να εξαπατήσουν 99χρονη και συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω
Προσποιούνταν υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και της ζήτησαν να αφήσει χρήματα και κοσμήματα έξω από το σπίτι της - Είχαν φωτογραφίσει και την πόρτα 57χρονης στη Γλυφάδα
Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσαν δύο άνδρες, ηλικίας 24 και 25 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι επιχείρησαν να εξαπατήσουν 99χρονη στον Άγιο Παντελεήμονα, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω το μεσημέρι της 26ης Αυγούστου, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δράστες τηλεφώνησαν στην 99χρονη και, επικαλούμενοι υποτιθέμενη διαρροή ρεύματος, προσπάθησαν να την πείσουν να συγκεντρώσει κοσμήματα και χρήματα σε μία σακούλα και να την αφήσει έξω από την οικία της. Ο γιος της ηλικιωμένης αντιλήφθηκε την απόπειρα εξαπάτησης και ενημέρωσε το Κέντρο Άμεσης Δράσης.
Λίγο αργότερα, αστυνομικοί που είχαν φτάσει στο σημείο εντόπισαν τον 25χρονο να εισέρχεται στην πολυκατοικία και να κατευθύνεται προς την εξώπορτα της 99χρονης, προκειμένου, σύμφωνα με την Αστυνομία, να παραλάβει τα χρήματα και τα κοσμήματα. Στη θέα των αστυνομικών επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας, ωστόσο ακινητοποιήθηκε. Σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε και ο 24χρονος συνεργός του, ο οποίος φέρεται να είχε τον ρόλο του «τσιλιαδόρου» και βρισκόταν μέσα στο όχημα που χρησιμοποιούσαν.
Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ότι οι δύο άνδρες είχαν ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διάπραξη απατών. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μέσα σε διάστημα μόλις δύο ημερών είχαν αποπειραθεί επανειλημμένα να εξαπατήσουν και μία 57χρονη στη Γλυφάδα. Μάλιστα, στο κινητό τηλέφωνο που κατασχέθηκε από τους κατηγορουμένους βρέθηκε φωτογραφία της εξώπορτας του σπιτιού της γυναίκας.
Μέχρι στιγμής, από την προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί τρεις περιπτώσεις απατών σε Άγιο Παντελεήμονα, Γλυφάδα και Αμπελοκήπους, με τη συνολική λεία της ομάδας να ξεπερνά τις 13.000 ευρώ.
Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, απάτες κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, τετελεσμένες και σε απόπειρα, καθώς και για ληστεία. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω το μεσημέρι της 26ης Αυγούστου, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δράστες τηλεφώνησαν στην 99χρονη και, επικαλούμενοι υποτιθέμενη διαρροή ρεύματος, προσπάθησαν να την πείσουν να συγκεντρώσει κοσμήματα και χρήματα σε μία σακούλα και να την αφήσει έξω από την οικία της. Ο γιος της ηλικιωμένης αντιλήφθηκε την απόπειρα εξαπάτησης και ενημέρωσε το Κέντρο Άμεσης Δράσης.
Λίγο αργότερα, αστυνομικοί που είχαν φτάσει στο σημείο εντόπισαν τον 25χρονο να εισέρχεται στην πολυκατοικία και να κατευθύνεται προς την εξώπορτα της 99χρονης, προκειμένου, σύμφωνα με την Αστυνομία, να παραλάβει τα χρήματα και τα κοσμήματα. Στη θέα των αστυνομικών επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας, ωστόσο ακινητοποιήθηκε. Σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε και ο 24χρονος συνεργός του, ο οποίος φέρεται να είχε τον ρόλο του «τσιλιαδόρου» και βρισκόταν μέσα στο όχημα που χρησιμοποιούσαν.
Είχαν φωτογραφία της πόρτας 57χρονης στη Γλυφάδα
Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ότι οι δύο άνδρες είχαν ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διάπραξη απατών. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μέσα σε διάστημα μόλις δύο ημερών είχαν αποπειραθεί επανειλημμένα να εξαπατήσουν και μία 57χρονη στη Γλυφάδα. Μάλιστα, στο κινητό τηλέφωνο που κατασχέθηκε από τους κατηγορουμένους βρέθηκε φωτογραφία της εξώπορτας του σπιτιού της γυναίκας.
Μέχρι στιγμής, από την προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί τρεις περιπτώσεις απατών σε Άγιο Παντελεήμονα, Γλυφάδα και Αμπελοκήπους, με τη συνολική λεία της ομάδας να ξεπερνά τις 13.000 ευρώ.
Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, απάτες κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, τετελεσμένες και σε απόπειρα, καθώς και για ληστεία. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
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