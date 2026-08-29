Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για κλοπές δικύκλων και διαρρήξεις στις Σέρρες
ΕΛΛΑΔΑ
Σέρρες Κλοπές Διαρρήξεις

Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για κλοπές δικύκλων και διαρρήξεις στις Σέρρες

Φέρεται να δρούσαν μαζί με ακόμη έναν ανήλικο από τις 22 έως τις 28 Αυγούστου

Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για κλοπές δικύκλων και διαρρήξεις στις Σέρρες
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Για διακεκριμένες κλοπές και διαρρήξεις συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι χθες στις Σέρρες από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι ανήλικοι, μαζί με ακόμη έναν που έχει ταυτοποιηθεί, φέρεται να δρούσαν από κοινού ή σε διαφορετικές συνθέσεις, από τις 22 έως τις 28 Αυγούστου.

Στο διάστημα αυτό φέρεται να διέρρηξαν πέντε καταστήματα, από τρία εκ των οποίων αφαίρεσαν 125 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Παράλληλα, αφαίρεσαν οκτώ δίκυκλα, τα οποία εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους, με ένα από αυτά να έχει βρεθεί καμένο.

Εντοπίστηκε επίσης μία ακόμη κλεμμένη μοτοσικλέτα, η οποία είχε αφαιρεθεί από τις Σέρρες στις αρχές του έτους.

Η έρευνα συνεχίζεται για πιθανή εμπλοκή τους και σε άλλες κλοπές, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.
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