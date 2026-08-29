Αναβίωσε και φέτος στον Άγιο Γεώργιο Νηλείας το έθιμο της παραδοσιακής φάβας από κουκιά

Δεν είναι μόνο η φάβα – είναι η διαδικασία

Τα κουκιά βράζονται σε μεγάλες κατσαρόλες

Η δεύτερη ημέρα: η γιορτή, ο εσπερινός και η προσφορά

Από το «μαγείρεμα» στο «μοίρασμα»

Ι.Ν.ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η θρησκευτική διάσταση του εθίμου

Ένα έθιμο που δεν έχει ημερομηνία γέννησης

Ο Άγιος Αθανάσιος ως σημείο αναφοράς

το «μοίρασμα»

Η αξία του διημέρου σήμερα

Μια μικρή γεύση που κουβαλά μεγάλη ιστορία

Η παράδοση παραμένει ζωντανή

Η εργασία γίνεται συλλογικά. Οι άνθρωποι συγκεντρώνονται, συνεργάζονται, συζητούν και πειράζουν ο ένας τον άλλον, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θυμίζει παλαιότερες εποχές, όταν η προετοιμασία των φαγητών για μια θρησκευτική γιορτή ήταν υπόθεση ολόκληρης της κοινότητας.Ακριβώς εδώ βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του εθίμου.Η παραδοσιακή φάβα δεν παρασκευάζεται από έναν άνθρωπο για μια ατομική κατανάλωση.Έτσι, η διαδικασία του μαγειρέματος μετατρέπεται σε μια μορφή κοινωνικής συνάντησης.Οι παλαιότεροι κάτοικοι γνωρίζουν τα στάδια της παρασκευής από τις προηγούμενες γενιές, ενώ οι νεότεροι έρχονται σε άμεση επαφή με μια πρακτική που διαφορετικά θα μπορούσε να μείνει μόνο ως αφήγηση ή ανάμνηση.Η αξία του εθίμου δεν βρίσκεται αποκλειστικά στο τελικό αποτέλεσμα.Η ίδια η διαδικασία αποτελεί μέρος της παράδοσης.Το καθάρισμα των κουκιών, το βράσιμο στις μεγάλες κατσαρόλες, η συλλογική εργασία και η παραμονή των ανθρώπων στον χώρο του Αγίου Αθανασίου δημιουργούν ένα σκηνικό που παραπέμπει σε έναν διαφορετικό τρόπο ζωής.Σε μια εποχή όπου μεγάλο μέρος της καθημερινής διατροφής έχει απομακρυνθεί από την παραδοσιακή παραγωγή και παρασκευή, ένα τέτοιο έθιμο επαναφέρει για λίγο έναν τρόπο ζωής βασισμένο στηνΤο κουκί, ένα απλό όσπριο, αποκτά έτσι διαφορετική διάσταση. Από βασικό υλικό της παλιάς διατροφής μετατρέπεται σε στοιχείο πολιτιστικής μνήμης.Και η φάβα, από ένα απλό φαγητό, γίνεται φορέας μιας ιστορίας που συνεχίζει να μαγειρεύεται και να προσφέρεται.Το έθιμο ολοκληρώνεται τη δεύτερη ημέρα, ανήμερα της εορτής.Η φάβα που έχει παρασκευαστεί την προηγούμενη ημέρα τοποθετείται σε ατομικά κύπελλα, ώστε να προσφερθεί στους ανθρώπους που θα παρευρεθούν στη γιορτή.Το απόγευμα τελείται Εσπερινός με αρτοκλασία στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου.Η θρησκευτική τελετή αποτελεί το δεύτερο βασικό σκέλος του διημέρου και συμπληρώνει τη διαδικασία της προηγούμενης ημέρας.Μετά την ολοκλήρωση της θρησκευτικής διαδικασίας, η παραδοσιακή φάβα προσφέρεται στους παρευρισκόμενους.Έτσι ολοκληρώνεται ένας κύκλος που ξεκίνησε την παραμονή με την προετοιμασία και το μαγείρεμα και καταλήγει την ημέρα της γιορτής με την προσφορά και το μοίρασμα.Αν υπάρχει ένα στοιχείο που αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το νόημα του εθίμου, αυτό είναι η μετάβαση από την παρασκευή στην προσφορά.Την πρώτη ημέρα οι άνθρωποι εργάζονται μαζί.Τη δεύτερη ημέρα μοιράζονται μαζί.Αυτός ο διπλός χαρακτήρας δίνει στο έθιμο μια ιδιαίτερη κοινωνική διάσταση.Η φάβα δεν παρασκευάζεται για να παραμείνει στο σπίτι εκείνου που τη μαγείρεψε. Παρασκευάζεται συλλογικά και προσφέρεται σε όλους όσοι βρίσκονται εκεί.Το μοίρασμα του φαγητού μετά τη θρησκευτική τελετή λειτουργεί έτσι ως πράξη φιλοξενίας και συλλογικότητας.Η παράδοση αποκτά νόημα ακριβώς επειδή το αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειαςΗ σύνδεση της φάβας με την εορτή της Αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Ιωάννη του Προδρόμου προσδίδει στο έθιμο και θρησκευτική διάσταση.Η φάβα, ως λιτό και νηστίσιμο έδεσμα, συνδέεται με την περίοδο της νηστείας και με τη θρησκευτική παράδοση της ημέρας.Έτσι, στο διήμερο συνυπάρχουν δύο διαφορετικές αλλά αλληλένδετες πλευρές της τοπικής ζωής: η καθημερινή ζωή και η θρησκευτική πίστη.Από τη μία πλευρά βρίσκεται η πρακτική εργασία: τα κουκιά, το καθάρισμα, το βράσιμο και η παρασκευή.Από την άλλη βρίσκεται ο ναός, ο Εσπερινός, η αρτοκλασία και η προσφορά.Η συνύπαρξη αυτών των δύο στοιχείων είναι που προσδίδει στο έθιμο τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του.Ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία της παράδοσης είναι ότι δεν είναι γνωστή η ακριβής απαρχή της.Οι ρίζες του εθίμου χάνονται στο παρελθόν και έχουν διατηρηθεί κυρίως μέσα από τη συλλογική μνήμη των κατοίκων.Αυτό συμβαίνει συχνά με τα παλιά τοπικά έθιμα: δεν διασώθηκαν απαραίτητα μέσα από γραπτά αρχεία, αλλά μέσα από την επανάληψη.Κάποιος έμαθε από τον πατέρα του, η μητέρα από τη δική της μητέρα, οι νεότεροι από τους μεγαλύτερους.Και έτσι η γνώση πέρασε από στόμα σε στόμα και από γενιά σε γενιά.Η φετινή αναβίωση αποτελεί επομένως έναν ακόμη κρίκο σε αυτή την αλυσίδα.Το έθιμο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία από τον χώρο στον οποίο πραγματοποιείται.Ο Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου αποτελεί ένα από τα σημαντικά μνημεία του Αγίου Γεωργίου Νηλείας.Χτισμένος το 1795, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της λαϊκής αρχιτεκτονικής του Πηλίου.Είναι τρίκλιτη βασιλική με ξύλινη διπλή στέγη και πλούσια εσωτερική διακόσμηση, ενώ ξεχωρίζει το ξυλόγλυπτο τέμπλο, έργο του τεχνίτη Απόστολου Αθανασόπουλου από το 1872, πιθανότατα κατασκευασμένο από φλαμούρι και με στοιχεία μεταβυζαντινής τεχνοτροπίας.Ο χώρος επομένως δεν λειτουργεί απλώς ως τόπος διεξαγωγής της εκδήλωσης.Αποτελεί κομμάτι της ίδιας της ιστορίας του χωριού.Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το έθιμο της φάβας αποκτά ένα ακόμη επίπεδο νοήματος: η παράδοση του φαγητού συναντά την αρχιτεκτονική, τη θρησκευτική ιστορία και τη συλλογική μνήμη του τόπου.Το διήμερο της φάβας στον Άγιο Γεώργιο Νηλείας έχει ιδιαίτερη σημασία ακριβώς επειδή δεν αποτελεί μια απλή αναπαράσταση ενός παλιού εθίμου.Δεν δημιουργήθηκε σήμερα για να παρουσιαστεί στους επισκέπτες.Συνεχίζει να πραγματοποιείται ως μέρος της ζωής της τοπικής κοινωνίας.Και αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά ανάμεσα σε ένα έθιμο που παρουσιάζεται και σε ένα έθιμο που πραγματικά επιβιώνει.Η πρώτη ημέρα διατηρεί τη μνήμη της συλλογικής εργασίας.Η δεύτερη διατηρεί τη μνήμη της κοινής γιορτής και της προσφοράς.Το φαγητό συνδέει τους ανθρώπους.Η πίστη συνδέει το παρόν με το παρελθόν.Και η συμμετοχή των νεότερων δημιουργεί την πιθανότητα η παράδοση να συνεχιστεί και στο μέλλον.Η παραδοσιακή φάβα από κουκιά είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η ελληνική γαστρονομική παράδοση συνδέεται με τη λαογραφία.Δεν πρόκειται για ένα σύνθετο ή πολυτελές έδεσμα.Ακριβώς όμως αυτή η απλότητα είναι που αποκαλύπτει πολλά για τον τρόπο ζωής των προηγούμενων γενεών.Τα διαθέσιμα προϊόντα του τόπου, η ανάγκη για απλή και θρεπτική τροφή, η αξιοποίηση των οσπρίων και η συλλογική παρασκευή δημιούργησαν μια διατροφική παράδοση η οποία, με το πέρασμα του χρόνου, απέκτησε και συμβολική αξία.Στον Άγιο Γεώργιο Νηλείας η παράδοση αυτή δεν έμεινε μόνο στη μνήμη.Η φετινή αναβίωση της παραδοσιακής φάβας απέδειξε ότι η πολιτιστική κληρονομιά ενός τόπου δεν βρίσκεται μόνο στα μνημεία του, στα παλιά σπίτια και στις εκκλησίες του.Βρίσκεται και στις πράξεις των ανθρώπων.Στον τρόπο που συγκεντρώνονται.Στον τρόπο που συνεργάζονται.Στον τρόπο που μαγειρεύουν.Στον τρόπο που θυμούνται.Και κυρίως στον τρόπο πουΤο διήμερο της παραδοσιακής φάβας στον Άγιο Γεώργιο Νηλείας αποτελεί έναν μικρό αλλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικό καθρέφτη της παλιάς ζωής του Πηλίου. Μια παράδοση άγνωστης ακριβώς ηλικίας, που πέρασε από γενιά σε γενιά, αναβίωσε και φέτος και απέδειξε ότι εξακολουθεί να έχει θέση στη σύγχρονη ζωή του χωριού.Γιατί τελικά η παράδοση δεν είναι μόνο ό,τι θυμόμαστε από το παρελθόν.