Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Tα κυριακάτικα πρωινά, γίνονται καλύτερα με efood market και Πρώτο Θέμα
Tα κυριακάτικα πρωινά, γίνονται καλύτερα με efood market και Πρώτο Θέμα
Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Τώρα, Κυριακές και efood market πάνε μαζί, γιατί μόνο στο efood market θα βρεις μοναδικές προσφορές και θα πάρεις το Πρώτο Θέμα δωρεάν! Βρες αυτό που τραβάει η όρεξή σου και διάλεξε ανάμεσα σε snack, μπύρες, αναψυκτικά, παγωτά και sandwich και μαζί με αυτό που θα επιλέξεις να παραγγείλεις, θα πάρεις εντελώς δωρεάν το Πρώτο Θέμα!
Μην το σκέφτεσαι, η επόμενη συνήθεια της Κυριακής σου, είναι αυτή.
Μην το σκέφτεσαι, η επόμενη συνήθεια της Κυριακής σου, είναι αυτή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα