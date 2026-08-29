Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Αρκαδία, στο Άστρος το επίκεντρο
Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Αρκαδία, στο Άστρος το επίκεντρο
Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 02:55, με το επίκεντρο 4 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Άστρους
Σεισμική δόνηση 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που χαρακτηρίζεται «ασθενής», καταγράφτηκε στις 02:55 στην Αρκαδία, με το επίκεντρό της να εντοπίζεται 4 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της κωμόπολης Άστρος, στον δήμο βόρειας Κυνουρίας, στον νομό Αρκαδίας, ή κάπου 104 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.
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