Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Αρκαδία, στο Άστρος το επίκεντρο
ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός Αρκαδία Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Αρκαδία, στο Άστρος το επίκεντρο

Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 02:55, με το επίκεντρο 4 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Άστρους

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Αρκαδία, στο Άστρος το επίκεντρο
Σεισμική δόνηση 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που χαρακτηρίζεται «ασθενής», καταγράφτηκε στις 02:55 στην Αρκαδία, με το επίκεντρό της να εντοπίζεται 4 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της κωμόπολης Άστρος, στον δήμο βόρειας Κυνουρίας, στον νομό Αρκαδίας, ή κάπου 104 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.

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