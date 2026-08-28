Μη κρατικά πανεπιστήμια: Χορηγήθηκε εκ νέου άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας σε Keele και York
ΕΛΛΑΔΑ
Μη κρατικά Πανεπιστήμια Νίκος Παπαϊωάννου Άδεια Συμβούλιο της Επικρατείας

Μη κρατικά πανεπιστήμια: Χορηγήθηκε εκ νέου άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας σε Keele και York

Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας

Μη κρατικά πανεπιστήμια: Χορηγήθηκε εκ νέου άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας σε Keele και York
Βασιλική Χρυσοστομίδου
39 ΣΧΟΛΙΑ
Με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκου Παπαϊωάννου, που υπεγράφη σήμερα 28-8-2026, χορηγείται, εκ νέου, άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας σε δύο μη κρατικά Πανεπιστήμια υπό τη νομική μορφή παραρτήματος - Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.) σε συνέχεια των πρόσφατων υπ’ αριθ. 1167/2026 και 1169/2026 ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Τα παραρτήματα - Ν.Π.Π.Ε. που λαμβάνουν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας είναι:

Μη κρατικά πανεπιστήμια: Χορηγήθηκε εκ νέου άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας σε Keele και York

Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Βασιλική Χρυσοστομίδου
39 ΣΧΟΛΙΑ

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