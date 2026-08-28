Μη κρατικά πανεπιστήμια: Χορηγήθηκε εκ νέου άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας σε Keele και York
Μη κρατικά πανεπιστήμια: Χορηγήθηκε εκ νέου άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας σε Keele και York
Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας
Με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκου Παπαϊωάννου, που υπεγράφη σήμερα 28-8-2026, χορηγείται, εκ νέου, άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας σε δύο μη κρατικά Πανεπιστήμια υπό τη νομική μορφή παραρτήματος - Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.) σε συνέχεια των πρόσφατων υπ’ αριθ. 1167/2026 και 1169/2026 ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Τα παραρτήματα - Ν.Π.Π.Ε. που λαμβάνουν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας είναι:
Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Τα παραρτήματα - Ν.Π.Π.Ε. που λαμβάνουν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας είναι:
Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα