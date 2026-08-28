Μη κρατικά πανεπιστήμια: Χορηγήθηκε εκ νέου άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας σε Keele και York

Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας