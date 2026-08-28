Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Κλήρωση Eurojackpot 28/8/2026: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν
Κλήρωση Eurojackpot 28/8/2026: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε η σημερινή κλήρωση
Πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή (28/8), η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει 10.000.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.
Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση του Eurojackpot είναι 23, 34, 39, 45, 49 και αριθμοί Eurojackpot το 1 και 4.
Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση του Eurojackpot είναι 23, 34, 39, 45, 49 και αριθμοί Eurojackpot το 1 και 4.
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