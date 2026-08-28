To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές
Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :
Εμμανουέλα Φρόκου
«Επιτυχία είναι και να μπορείς να νιώθεις υπερήφανος για τον εαυτό σου»
Από τη ρυθμική γυμναστική στο μόντελινγκ: η 19χρονη Ελληνοαυστραλή αλλάζει καριέρα, ξανά σε ρυθμούς πρωταθλητισμού
Φρόσω Ράλλη
Μια μποέμ κύρια στη χώρα της TV
Η θρυλική παραγωγός επιστρέφει τη νέα σεζόν με το «TV Land» της ΕΤ1. Κι αν κρίνουμε από το ηρωικό παρελθόν των «Στούντιο ATA», η νέα της δουλειά θα μπει στη λίστα των επιτυχιών της
Κωνσταντίνος Πολυζώης
Ο μαέστρο του Διαστήματος
Στην απέραντη σιωπή του σύμπαντος, εκείνος βάζει νότες. Ο Ελληνας συνθέτης που γράφει μουσική για τα ντοκιμαντέρ του Διαστήματος διεθνώς, δεν μετράει απλώς τα άστρα
Ντανιέλ Λόντερ Ραζή
Το top mannequin των 60s & ο έρωτας της ζωής της στην Ελλάδα
Εγκατέλειψε τα παριζιάνικα σαλόνια υψηλής ραπτικής για να ακολουθήσει τον επιχειρηματία Φοίβο Ραζή στην Αθήνα. Αληθινή κοσμοπολίτισσα και τρυφερή μητέρα, σημάδεψε μια εποχή με τη φυσική χάρη και την ευγένειά της
Sha Mexico Spa
Η αρχιτεκτονική της νέας ευζωίας
Υπάρχουν προορισμοί που προσφέρουν αναζωογόνηση και υπάρχουν κι εκείνοι που επαναπροσδιορίζουν πλήρως την έννοια της ευεξίας. Το υπερπολυτελές wellness retreat στην Costa Mujeres είναι ένα από τα ελάχιστα στον κόσμο που το καταφέρνουν.
Ακόμα:
Τζούλιο Ματζολένι
«Η Μαντόνα έχει οδηγό την καρδιά της»
Γεωργία Μεσαρίτη
«Ακόμα κι αν κάποιος σε προδώσει, έχεις εσένα και πας παρακάτω»
Αλμπερτ Αντριά
«Δεν είμαι καλλιτέχνης. Είμαι τεχνίτης της κουζίνας»
Style & Beauty
Επενδύουμε σε αξεσουάρ αθόρυβης πολυτέλειας & αναδεικνύουμε τη φυσική ομορφιά μας με ελάχιστα καλλυντικά
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.