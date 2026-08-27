Στα δικαστήρια ο θάνατος 36χρονης στο νοσοκομείο στα Χανιά μετά τον τοκετό
ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά Νοσοκομείο Αγωγή

Στα δικαστήρια ο θάνατος 36χρονης στο νοσοκομείο στα Χανιά μετά τον τοκετό

Η οικογένεια έχει καταθέσει αγωγή για αποζημίωση για το περιστατικό του 2023 κατά το οποίο το μωρό υπέστη μη αναστρέψιμη εγκεφαλική βλάβη

Στα δικαστήρια ο θάνατος 36χρονης στο νοσοκομείο στα Χανιά μετά τον τοκετό
Τον δρόμο της Δικαιοσύνης παίρνει η υπόθεση του θανάτου μίας 36χρονης στο Νοσοκομείο Χανίων κατά τη διάρκεια τοκετού στις 3 Ιουλίου 2023.

H εκδίκαση της αγωγής της οικογένειας έχει προσδιοριστεί για τις 16 Σεπτεμβρίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων, αναφέρει το Zarpa News. Θα συζητηθεί η αγωγή του συζύγου αλλά και της οικογένειας της θανούσης κατά του Νοσοκομείου.

Ειδικότερα, οι δικηγόροι της οικογένειας αναφέρουν ότι «η υπόθεση αφορά στον άδικο χαμό της Δ.Κ. την 3/7/23 και τη βαρύτατη και μη αναστρέψιμη εγκεφαλική βλάβη του άρρενος τέκνου της που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του τοκετού. Παράλληλα εκκρεμεί ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χανίων η επί της αυτής υποθέσεως ποινική διαδικασία».

Η 36χρονη είχε γεννήσει με φυσιολογικό τοκετό, αλλά παρουσίασε επιπλοκές, εισήχθη στη ΜΕΘ και κατέληξε λίγο αργότερα.

Το νεογέννητο είχε μεταφερθεί από την πρώτη στιγμή για νοσηλεία στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Στη νεκροψία-νεκροτομή ήταν παρόντες και τεχνικός σύμβουλος από πλευράς της οικογένειας.

Ο σύζυγος της γυναίκας και η οικογένειά με την αγωγή ζητούν να αναγνωριστεί χρηματική αποζημίωση στο παιδί αλλά και στην οικογένειά του για ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη.

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