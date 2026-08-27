Έφοδος του Ελληνικού FBI σε οίκους ανοχής στην Αττική, 26 συλλήψεις
ΕΛΛΑΔΑ
Οίκος ανοχής Αττική Συλλήψεις

Έφοδος του Ελληνικού FBI σε οίκους ανοχής στην Αττική, 26 συλλήψεις

Είχαν παραβιάσει επανειλημμένα τις σφραγίδες - 25 γυναίκες και ένας άνδρας συνελήφθησαν

Έφοδος του Ελληνικού FBI σε οίκους ανοχής στην Αττική, 26 συλλήψεις
7 ΣΧΟΛΙΑ
Αστυνομική επιχείρηση σε οίκους ανοχής σε περιοχές της Αττικής, με στόχο τον εντοπισμό πιθανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνολικά συνελήφθησαν 26 άτομα, ενώ οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι 10 οίκοι ανοχής λειτουργούσαν παρά τις επανειλημμένες σφραγίσεις τους.

Η επιχείρηση της ΕΛΑΣ πραγματοποιήθηκε τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 26 Αυγούστου σε περιοχές της Αθήνας, του Περιστερίου, του Αγίου Δημητρίου και της Δάφνης, με τη συνδρομή της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «OUR RESCUE», η οποία δραστηριοποιείται στην αρωγή και προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκαν 10 οίκοι ανοχής, οι οποίοι, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ λειτουργούσαν παρά το γεγονός ότι είχαν σφραγιστεί με αποφάσεις των αρμόδιων δημοτικών αρχών. Όπως διαπιστώθηκε, οι συγκεκριμένοι χώροι είχαν σφραγιστεί επανειλημμένα, χωρίς αυτό να εμποδίσει τη συνέχιση της λειτουργίας τους.

Συνολικά συνελήφθησαν 26 άτομα, εκ των οποίων 25 γυναίκες και ένας άνδρας, για παραβίαση σφραγίδων που είχαν τοποθετηθεί από την αρμόδια Αρχή.

Σε πέντε από τους συλληφθέντες διαπιστώθηκε επιπλέον ότι δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 6.360 ευρώ.

Η επιχείρηση εντάσσεται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων, αλλά και για τον εντοπισμό πιθανών θυμάτων.

Στους ελέγχους συμμετείχε και η ΜΚΟ «OUR RESCUE», με αντικείμενο την αρωγή και την προστασία πιθανών θυμάτων που θα εντοπίζονταν κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ερευνών.

Οι 26 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την επανασφράγιση των οίκων ανοχής.
7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Allwyn φέρνει στην Αθήνα το πρώτο Allwyn x McLaren Racing Live

Χιλιάδες φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν το μονοθέσιο που κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών της Formula 1 το 2025 και τη θρυλική McLaren MP4/6 του Ayrton Senna να «βρυχώνται» σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα στο ΟΑΚΑ.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης