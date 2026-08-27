Ακόμα φθηνότερα με σύνδεση ή ανανέωση σε προγράμματα COSMOTE GIGAMAX ή/και Trade In επιστρέφοντας το παλιό smartphone
Έφοδος του Ελληνικού FBI σε οίκους ανοχής στην Αττική, 26 συλλήψεις
Έφοδος του Ελληνικού FBI σε οίκους ανοχής στην Αττική, 26 συλλήψεις
Είχαν παραβιάσει επανειλημμένα τις σφραγίδες - 25 γυναίκες και ένας άνδρας συνελήφθησαν
Αστυνομική επιχείρηση σε οίκους ανοχής σε περιοχές της Αττικής, με στόχο τον εντοπισμό πιθανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνολικά συνελήφθησαν 26 άτομα, ενώ οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι 10 οίκοι ανοχής λειτουργούσαν παρά τις επανειλημμένες σφραγίσεις τους.
Η επιχείρηση της ΕΛΑΣ πραγματοποιήθηκε τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 26 Αυγούστου σε περιοχές της Αθήνας, του Περιστερίου, του Αγίου Δημητρίου και της Δάφνης, με τη συνδρομή της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «OUR RESCUE», η οποία δραστηριοποιείται στην αρωγή και προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.
Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκαν 10 οίκοι ανοχής, οι οποίοι, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ λειτουργούσαν παρά το γεγονός ότι είχαν σφραγιστεί με αποφάσεις των αρμόδιων δημοτικών αρχών. Όπως διαπιστώθηκε, οι συγκεκριμένοι χώροι είχαν σφραγιστεί επανειλημμένα, χωρίς αυτό να εμποδίσει τη συνέχιση της λειτουργίας τους.
Συνολικά συνελήφθησαν 26 άτομα, εκ των οποίων 25 γυναίκες και ένας άνδρας, για παραβίαση σφραγίδων που είχαν τοποθετηθεί από την αρμόδια Αρχή.
Σε πέντε από τους συλληφθέντες διαπιστώθηκε επιπλέον ότι δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 6.360 ευρώ.
Η επιχείρηση εντάσσεται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων, αλλά και για τον εντοπισμό πιθανών θυμάτων.
Στους ελέγχους συμμετείχε και η ΜΚΟ «OUR RESCUE», με αντικείμενο την αρωγή και την προστασία πιθανών θυμάτων που θα εντοπίζονταν κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ερευνών.
Οι 26 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την επανασφράγιση των οίκων ανοχής.
Η επιχείρηση της ΕΛΑΣ πραγματοποιήθηκε τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 26 Αυγούστου σε περιοχές της Αθήνας, του Περιστερίου, του Αγίου Δημητρίου και της Δάφνης, με τη συνδρομή της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «OUR RESCUE», η οποία δραστηριοποιείται στην αρωγή και προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.
Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκαν 10 οίκοι ανοχής, οι οποίοι, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ λειτουργούσαν παρά το γεγονός ότι είχαν σφραγιστεί με αποφάσεις των αρμόδιων δημοτικών αρχών. Όπως διαπιστώθηκε, οι συγκεκριμένοι χώροι είχαν σφραγιστεί επανειλημμένα, χωρίς αυτό να εμποδίσει τη συνέχιση της λειτουργίας τους.
Συνολικά συνελήφθησαν 26 άτομα, εκ των οποίων 25 γυναίκες και ένας άνδρας, για παραβίαση σφραγίδων που είχαν τοποθετηθεί από την αρμόδια Αρχή.
Σε πέντε από τους συλληφθέντες διαπιστώθηκε επιπλέον ότι δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 6.360 ευρώ.
Η επιχείρηση εντάσσεται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων, αλλά και για τον εντοπισμό πιθανών θυμάτων.
Στους ελέγχους συμμετείχε και η ΜΚΟ «OUR RESCUE», με αντικείμενο την αρωγή και την προστασία πιθανών θυμάτων που θα εντοπίζονταν κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ερευνών.
Οι 26 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την επανασφράγιση των οίκων ανοχής.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα