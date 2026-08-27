Με τροχό και χορτοκοπτικό προκάλεσαν φωτιές σε Εύβοια και Χίο, δύο συλλήψεις από την Πυροσβεστική
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Με τροχό και χορτοκοπτικό προκάλεσαν φωτιές σε Εύβοια και Χίο, δύο συλλήψεις από την Πυροσβεστική

Από την αρχή του χρόνου έως και σήμερα έχουν επιβληθεί συνολικά 744 πρόστιμα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 316 συλλήψεις

Με τροχό και χορτοκοπτικό προκάλεσαν φωτιές σε Εύβοια και Χίο, δύο συλλήψεις από την Πυροσβεστική
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Σε δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Εύβοια και Χίο προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕΕ) της ΔΑΕΕ του Πυροσβεστικού Σώματος. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι δύο πυρκαγιές προκλήθηκαν από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα.

Για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κάτω Μονοκαρυά Ιστιαίας Ευβοίας συνελήφθη 49χρονος ο οποίος, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, την προκάλεσε κατά τη διάρκεια εργασιών με χρήση τροχού. Ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από στελέχη του ΑΚΑΕΕ Χαλκίδας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.282,25 ευρώ.

Επιπλέον, για την πυρκαγιά στην περιοχή Βίκι Χίου, οι αρμόδιες αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησαν στη σύλληψη άνδρα 68 ετών. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ο 68χρονος προκάλεσε πυρκαγιά περίπου στις 11:15, κατά τη διάρκεια εργασιών με τη χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος. Ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΠΥ Χίου.

Σημειώνεται ότι από 1 Ιανουαρίου έως και 27 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 744 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.219.599,80 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 316 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 281 (88,92%) είναι από αμέλεια και οι 35 (11,08%) από πρόθεση.

Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών, όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. «Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη, αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», υπογραμμίζει η Πυροσβεστική.
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