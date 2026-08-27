Βλάβη σε ελικόπτερο που επιχειρούσε σε πυρκαγιά στην Τύμφη, ασφαλή τα δύο μέλη του πληρώματος
ΕΛΛΑΔΑ
Ελικόπτερο Πυροσβεστική Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη

Βλάβη σε ελικόπτερο που επιχειρούσε σε πυρκαγιά στην Τύμφη, ασφαλή τα δύο μέλη του πληρώματος

Η φωτιά προκλήθηκε από κεραυνό και εξελίσσεται σε απόκρημνο σημείο

Βλάβη σε ελικόπτερο που επιχειρούσε σε πυρκαγιά στην Τύμφη, ασφαλή τα δύο μέλη του πληρώματος
Καθηλώθηκε λόγω μηχανικής βλάβης στον Αώο ποταμό, πυροσβεστικό ελικόπτερο που επιχειρούσε σε δασική πυρκαγιά στο όρος Τύμφη, κοντά στην Κόνιτσα.

Η φωτιά προκλήθηκε από κεραυνό και εξελίσσεται σε απόκρημνο σημείο, σε υψόμετρο 1.200 μέτρων ενώ για την κατάσβεσή της επιχειρούν μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος με 7 πυροσβέστες και την συμμετοχή της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κόνιτσας.

Οι ρίψεις νερού από το εναέριο μέσο σταμάτησαν πριν από περίπου μία ώρα, όταν ο χειριστής του ελικοπτέρου αντιλήφθηκε βλάβη κατά τη λήψη νερού.

Και τα δύο μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

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