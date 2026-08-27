Wall Street: Ράλι με οδηγό την Nvidia - Η AI απογειώνει ξανά τις τεχνολογικές μετοχές

Η εκρηκτική πρόβλεψη της Nvidia για ανάπτυξη 70% έδωσε νέα ώθηση στο επενδυτικό στοίχημα της AI, ενώ η αγορά στρέφει πλέον το βλέμμα της στον Κέβιν Γουόρς και την κρίσιμη ομιλία του, την Παρασκευή, στο Τζάκσον Χολ