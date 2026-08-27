Καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή απειλή αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, απαγορεύεται να πλησιάσει στα 100 μέτρα την 51χρονη ΑμεΑ
Καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή απειλή αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, απαγορεύεται να πλησιάσει στα 100 μέτρα την 51χρονη ΑμεΑ
Ο 48χρονος δικάστηκε σήμερα με την αυτόφωρη διαδικασία για τα πλημμελήματα της υπόθεσης, καθώς για το υπόλοιπο σκέλος των κακουργηματικών καταγγελιών σχηματίζεται ξεχωριστή δικογραφία
Σε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ο 48χρονος αστυνομικός, ο οποίος καταγγέλθηκε από 51χρονη ΑμεΑ για γενετήσιες πράξεις παρά τη θέλησή της, απειλή και παράνομη βιντεοσκόπηση, κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.
Ο αστυνομικός δικάστηκε σήμερα με την αυτόφωρη διαδικασία για τα πλημμελήματα της υπόθεσης, καθώς για το υπόλοιπο σκέλος των κακουργηματικών καταγγελιών σχηματίζεται ξεχωριστή δικογραφία.
Η γυναίκα που τον κατήγγειλε δεν προσήλθε ούτε σήμερα στο δικαστήριο για να καταθέσει και ενημέρωσε εγγράφως το δικαστήριο για την αδυναμία μετακίνησής της, καθώς είναι καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο. Έτσι, αναγνώστηκαν δύο καταθέσεις τις οποίες είχε δώσει στην αστυνομία.
Στην απολογία του ο 48χρονος κατηγορούμενος υποστήριξε ότι είναι αθώος και ότι διατηρούσε σχέση «λίγων ημερών» με την 51χρονη, την οποία είχε γνωρίσει από διαδικτυακή εφαρμογή, ενώ τη βοηθούσε στην καθημερινότητά της και στις ανάγκες του σπιτιού.
Σχετικά με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής, για την οποία καταδικάστηκε, ισχυρίστηκε ότι εκείνη την ημέρα πήγε στο σπίτι της έπειτα από μια αναπάντητη κλήση που είχε από την ίδια στο κινητό του τηλέφωνο και για να της πάει φαγητό.
«Χτύπησα δύο φορές την πόρτα, δεν μου άνοιξε. Άφησα το φαγητό και έφυγα χωρίς να τη δω», ανέφερε, σημειώνοντας ότι δύο ημέρες νωρίτερα είχαν λεκτική αντιπαράθεση και η καταγγέλλουσα του είχε ζητήσει να αποχωρήσει.
Ο 48χρονος απαλλάχθηκε από την κατηγορία της διατάραξης οικιακής ειρήνης, μετά από πρόταση και του εισαγγελέα να κηρυχθεί απαράδεκτη η δίωξη λόγω έλλειψης του απαιτούμενου παραβόλου.
Εκτός από την ποινή των οκτώ μηνών με αναστολή στην οποία καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος, του επιβλήθηκε και ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης προσέγγισης της καταγγέλλουσας σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.
Ο αστυνομικός δικάστηκε σήμερα με την αυτόφωρη διαδικασία για τα πλημμελήματα της υπόθεσης, καθώς για το υπόλοιπο σκέλος των κακουργηματικών καταγγελιών σχηματίζεται ξεχωριστή δικογραφία.
Η γυναίκα που τον κατήγγειλε δεν προσήλθε ούτε σήμερα στο δικαστήριο για να καταθέσει και ενημέρωσε εγγράφως το δικαστήριο για την αδυναμία μετακίνησής της, καθώς είναι καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο. Έτσι, αναγνώστηκαν δύο καταθέσεις τις οποίες είχε δώσει στην αστυνομία.
Στην απολογία του ο 48χρονος κατηγορούμενος υποστήριξε ότι είναι αθώος και ότι διατηρούσε σχέση «λίγων ημερών» με την 51χρονη, την οποία είχε γνωρίσει από διαδικτυακή εφαρμογή, ενώ τη βοηθούσε στην καθημερινότητά της και στις ανάγκες του σπιτιού.
Σχετικά με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής, για την οποία καταδικάστηκε, ισχυρίστηκε ότι εκείνη την ημέρα πήγε στο σπίτι της έπειτα από μια αναπάντητη κλήση που είχε από την ίδια στο κινητό του τηλέφωνο και για να της πάει φαγητό.
«Χτύπησα δύο φορές την πόρτα, δεν μου άνοιξε. Άφησα το φαγητό και έφυγα χωρίς να τη δω», ανέφερε, σημειώνοντας ότι δύο ημέρες νωρίτερα είχαν λεκτική αντιπαράθεση και η καταγγέλλουσα του είχε ζητήσει να αποχωρήσει.
Ο 48χρονος απαλλάχθηκε από την κατηγορία της διατάραξης οικιακής ειρήνης, μετά από πρόταση και του εισαγγελέα να κηρυχθεί απαράδεκτη η δίωξη λόγω έλλειψης του απαιτούμενου παραβόλου.
Εκτός από την ποινή των οκτώ μηνών με αναστολή στην οποία καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος, του επιβλήθηκε και ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης προσέγγισης της καταγγέλλουσας σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.
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